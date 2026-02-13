Persiste la contingencia ambiental: Así queda el “Hoy No Circula Sabatino” para la CDMX y el Valle de México

Los autos con placas foráneas no podrán circular en CDMX este sábado. Getty Images

Con la contingencia ambiental activa en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México, el programa se endurece y entra en operación el llamado “Hoy No Circula Sabatino”, una medida extraordinaria para reducir emisiones contaminantes.

¿Qué autos no circulan con Doble Hoy No Circula Sabatino?

Durante contingencia ambiental, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Quiénes sí pueden circular?

Generalmente están exentos:

Vehículos con holograma 0 y 00 (salvo que la autoridad indique lo contrario).

Vehículos de emergencia.

Transporte público.

Vehículos para personas con discapacidad (con acreditación).

Circular en contingencia ambiental cuando tu auto está restringido puede implicar multas superiores a los 2 mil 300 pesos y corralón.