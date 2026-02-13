James Van Der Beek confundió síntoma de cáncer de colon con malestar por tomar café

Antes de convertirse en un tema de conciencia sobre la salud, el mundo de James Van Der Beek estuvo marcado por una reflexión personal que hoy cobra aún más relevancia. El actor estadounidense, conocido principalmente por su papel en Dawson’s Creek, reveló que al principio confundió un síntoma de su cáncer colorrectal con un malestar común atribuido al café, bebida que consumía con regularidad.

Van Der Beek, quien falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras una lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3, relató que notó cambios en su cuerpo pero los interpretó como simples molestias estomacales. Fue una variación en sus hábitos intestinales —como irregularidades que no parecían graves— lo que inicialmente le preocupó. En ese momento lo atribuyó al exceso de café o a hábitos cotidianos, algo que muchas personas hacen cuando experimentan síntomas similares.

Cómo confundió James Van Der Beek un síntoma de cáncer con malestar por café

Cuando los síntomas persistieron, Van Der Beek decidió acudir a revisión médica y se sometió a una colonoscopia. Ahí fue cuando descubrió que había un tumor en etapa avanzada. Antes de este diagnóstico, él se describía como alguien sano, sin antecedentes importantes de enfermedad, incluso cuidando su forma física regularmente.

Al enterarse del cáncer, el actor expresó sorpresa e incredulidad, ya que no había presentado señales evidentes que lo hicieran sospechar de algo grave. Este caso resalta cómo ciertos síntomas de cáncer colorrectal —como cambios en la digestión o el hábito intestinal— pueden parecer algo menor o común en la vida diaria.

La importancia de prestar atención a las señales del cuerpo

Expertos médicos comentan que síntomas como cambios persistentes en las deposiciones, sangrado rectal, dolor abdominal o pérdida de peso sin razón aparente no deben ser ignorados, incluso cuando se piensa que provienen de algo simple, como alimentos o bebidas. Van Der Beek usó su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y escuchar al propio cuerpo.