Caso Jeremy: ¿Cuál es el estado de salud del niño apuñalado en una escuela de Tláhuac?

El caso de Jeremy Chávez, el adolescente de 15 años que fue apuñalado afuera de la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade” en Tláhuac, Ciudad de México, sigue conmoviendo a la comunidad escolar y a la sociedad en general. El menor fue atacado con un arma punzocortante durante una pelea con otro estudiante y actualmente permanece en estado grave en un hospital de la capital.

Jeremy de 15 años fue atacado afuera de la escuela Alfonso Caso 324 en Tláhuac hoy está en el hospital general de Tláhuac con varias lesiones. Bastante grave… no es la primera agresión en el plantel

El incidente se registró en horas de clase, frente a otros alumnos y padres de familia que presenciaron cómo su compañero cayó herido tras recibir múltiples puñaladas. Según reportes, Jeremy fue llevado inicialmente al Hospital General de Tláhuac, y debido a la complejidad de sus lesiones fue trasladado al Hospital Pediátrico de Legaria en Miguel Hidalgo, donde lo atienden equipos especializados.

¿Cuál es el estado de salud de Jeremy?

Familiares y personas cercanas han informado que Jeremy presenta múltiples órganos perforados y daño en el pulmón, lo que ha requerido asistencia respiratoria y cuidados intensivos. La abuela del menor incluso pidió donadores de sangre tipo A+ para apoyar su tratamiento, y confirmó que el joven aún no puede respirar por sí solo debido a las lesiones.

El caso ha generado indignación entre padres y vecinos, quienes realizaron protestas y exigieron una investigación exhaustiva, además de cuestionar la seguridad dentro de planteles escolares.

Habitantes de Tláhuac golpearon al menor de 14 años acusado de apuñalar a Jeremy, alumno de 15 años de la Secundaria 324 en colonia La Conchita, Tláhuac. Le pegaron frente a policías, quienes lo detuvieron y presentaron al MP



📹 @RaulGtzNR pic.twitter.com/CNH5WqoMA5 — Iván Ramírez (@ivanramirez092) February 13, 2026

Kevin, el agresor, ya fue vinculado a proceso

Las autoridades informaron que el presunto atacante, un menor de 14 años identificado como Kevin Diego, fue detenido en el lugar y vinculado a proceso penal juvenil por los hechos. Esta medida legal implica que el caso seguirá su curso dentro del sistema de justicia para menores, mientras se revisan responsabilidades y posibles sanciones.

Padres, alumnos y autoridades educativas han convocado a reforzar medidas de seguridad en escuelas para evitar que hechos violentos como este se repitan en la Ciudad de México.