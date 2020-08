¿Qué es una Afore?

Las Afores son cuentas personales que contienen dinero exclusivo del propietario, el cual, es generado de los aportes directos de cada uno de sus pagos salariales, más un porcentaje extra que proporciona el gobierno, y otro mayor de parte del patrón. Es decir, tanto el dinero que se aporta a la Afore, como el rendimiento que este genere, pertenecen únicamente al dueño de la Afore, por lo que solo este último podrá acceder a estas ganancias.

También es importante destacar que el dinero de cada persona se guarda y contabiliza individualmente, una vez que se encuentra en el fondo de retiro, pues no se mezcla con las Afores de otras personas.

Las Afores y su rendimiento

El principal problema de ahorrar a largo plazo en efectivo desde tu casa o en cuentas que no dan rendimientos, es la inflación. Debido a que las cosas cada día cuestan más, si ahorras informalmente una parte de tu salario durante toda tu vida, para cuando te retires tendrás ese dinero intacto, pero habrá caído el poder adquisitivo de ese capital.

La importancia del rendimiento en una Afore es que ahorrarás a largo plazo para hacer crecer tu dinero, lo que ayudará a compensar el poder adquisitivo que tiene y acabarás con más dinero en tu cuenta.

Es importante saber que no se podrá disponer de ese dinero cada vez que uno quiera, ya que para funcionar las administradoras deben tomar el dinero y ponerlo a trabajar. Si en tu fondo no hay dinero o cambia constantemente, la administradora no tendrá qué invertir, y no podrá llegar a la cantidad esperada para el retiro.

Con ciertos requisitos, podrás obtener partes de ese dinero antes del retiro solo en caso de estar desempleado por más dos meses (esta opción es lo más cercano que hay a un seguro de desempleo público en México), querer pagar tu boda, y retiros del monto de los aportes voluntarios.

Cada persona será libre de escoger en cuál de las aproximadamente 10 administradoras existentes, quiere guardar su dinero, basándose en la oferta que le dé mejores rendimientos.

En promedio, las Afores aportan X3.2 veces más de lo que se les depositó, por ejemplo, si por 40 años un trabajador aportó $100,000 a su fondo, cuando se retire su Afore va a valer $320,000. Esta capacidad de crecimiento será igual para todas las cuentas, sin importar cuánto gane el dueño.

A pesar de la pandemia, en los últimos meses las Afores no bajaron e incluso tuvieron de los meses más fructíferos de su historia.

Esto fue gracias a la competencia y a la eficiencia de los paneles de expertos, quienes se encargan de escoger los mejores proyectos, diversificar para evitar pérdidas y buscar rendimientos según la edad del propietario, con el fin de lograr los mejores resultados con el tiempo disponible.

Lo más recomendable para retirarse con una cantidad similar al último salario, es la de ahorrar entre el 12 y 15% de cada pago. Sin embargo, hoy, por ley no se ahorra ni la mitad de lo que se debe, ya que entre el aporte de cada persona más lo que pone el gobierno y lo que pone el patrón, suma aproximadamente el 6%.

En este caso es importante hacer aportes voluntarios, pues da la oportunidad de que el trabajador aporte según su condición. Los aportes se pueden realizar por internet, en cajas de tiendas comerciales, así como en las apps de las administradoras, donde automáticamente podrás redondear los gastos y destinar directamente el aporte extra a tu afore.

¿Te interesa saber más? Este 20 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, ahondaremos en el tema con el Foro W: presente y futuro de las Afores en México, a través del Facebook de W Radio y nuestra señal en vivo.