Turista argentino estafa a artesana en Yucatán; pagó con pesos argentinos tres blusas bordadas | VIDEO

Recibimos a todos los viajeros con los brazos abiertos, pero no a los que vienen y ofenden a nuestra cultura y mucho menos a los que aprovechándose de la bondad de nuestra gente les roban... Las verdaderas artesanas y artesanos pasan días o meses elaborando sus artesanías para poder llevar sustento a sus hogares. Esta acción es completamente reprobable y estamos seguros que el karma nos llega a todos.. Contexto: a la señora le compraron 3 blusas bordadas, cada blusa costaba 350 pesos. Haciendo un total de $1,050 pesos mexicanos. Un turista de origen argentino le paga con 2 billetes argentinos haciendo un total de $1100 pesos argentinos, convenciendo a la señora que el billete tenía el mismo valor que nuestra moneda mexicana. $1,100 pesos argentinos hacen un total de $20.85⚠️ pesos mexicanos al tipo de cambio del día de hoy.😠 Posdata: No le pongan me enoja porque me bajan la publicación 😑