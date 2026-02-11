Muere Jung Eun-woo, actor de K-dramas a los 39 años: quién era y qué le pasó

Se ha confirmado el fallecimiento del actor surcoreano Jung Eun-woo, estrella de populares k-dramas como Bride of the Sun (La novia del sol) y Welcome to Waikiki 2. El intérprete murió este 11 de febrero a los 39 años, y hasta ahora no se ha revelado la causa oficial de su muerte, informó su familia a medios de Corea del Sur y agencias internacionales.

¿Quién fue Jung Eun-woo?

Jung Eun-woo (nombre real: Jung Dong-jin) nació en 1986 en Corea del Sur y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del drama televisivo coreano. Hizo su debut en 2006 en el drama juvenil Rounding Off Season 3 de la cadena KBS y, con el paso del tiempo, se ganó el afecto del público con su versatilidad actoral.

A lo largo de su trayectoria de casi 20 años, participó en producciones que dejaron huella entre los fans de los k-dramas:

Bride of the Sun (2011–2012)

(2011–2012) Five Fingers (2012)

(2012) One Well-Raised Daughter

My Only One

Welcome to Waikiki 2

Película Memory: Manipulated Murder (2021)

Su trabajo fue reconocido con varios premios, incluido el New Star Award en los SBS Drama Awards en 2012 y otros galardones por actuaciones especiales.

Última publicación y reacción en redes

Lo que ha llamado la atención de seguidores y medios fue la última publicación que Jung Eun-woo hizo en su cuenta de Instagram un día antes de morir. En ella compartió imágenes de Leslie Cheung y Amy Winehouse, dos artistas que fallecieron jóvenes, acompañadas de la frase: “Extrañando, envidiando, lamentando”. Esta publicación ha desatado especulaciones y preocupación entre sus fanáticos sobre el significado de ese mensaje, aunque no hay confirmación oficial de que esté vinculado con su muerte.

Detalles del funeral y despedida

El cuerpo del actor fue colocado en la Sala 2 del funeral del Hospital New Korea en Gimpo, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. La ceremonia está programada para el 13 de febrero, con el entierro o cremación prevista en el Byeokje Crematorium ese mismo día al mediodía, según reportes de prensa.

Colegas, amigos y fans de todo el mundo han expresado su dolor en redes sociales, recordando la calidez de su presencia en pantalla y su profesionalismo detrás de cámaras.

Reacciones y legado en el mundo del K-Drama

La noticia de la muerte de Jung Eun-woo ha generado un impacto profundo en la comunidad internacional de seguidores de dramas coreanos. Su carrera dejó una estela de actuaciones memorables, personajes entrañables y momentos icónicos que conectaron con audiencias más allá de Asia.

Hasta el momento, ni su familia ni su agencia han compartido detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento, por lo que se mantienen a la espera de más información.

