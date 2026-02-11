Encuentran la primera prueba física de que en Roma se usaban heces humanas para curar infecciones

Las vasijas eran recipientes comunes en la medicina romana, utilizados para resguardar todo tipo de ungüentos y remedios, incluyendo heces humanas,

Parece un chiste de mal gusto, pero los humanos hemos llegado a usar nuestros propios desechos como medicina. No es una ocurrencia cualquiera, sino un hallazgo de investigadores en Turquía quienes lograron confirmar por primera vez que los romanos integraban heces humanas en sus tratamientos médicos.

El arqueólogo Cenker Atila, de la Universidad Sivas Cumhuriyet, lideró esta investigación tras encontrar residuos sospechosos en siete vasijas de vidrio conocidas como unguentaria. En el interior de estos recipientes se hallaron restos de heces humanas que, con el paso de los siglos, adquirieron la forma de pequeñas escamas, según reveló el periodista Jack Guy.

A través de la revista Journal of Archaeological Science: Reports, los expertos pudieron confirmar su origen gracias a que los textos antiguos de la época ya mencionaban el uso de estos materiales para tratar desde inflamaciones e infecciones hasta trastornos reproductivos. Lo más curioso es que, para los romanos, estas sustancias no resultaban repulsivas, sino que eran valoradas como ingredientes sumamente potentes y eficaces.

Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la transferencia fecal, que ocupa un lugar importante en la medicina moderna actual, ya se conocía en la antigüedad. — El arqueólogo Cenker Atila.

Y si bien para algunos historiadores esto no resulta del todo sorpresivo porque ya existía evidencia en escritos romanos, el verdadero logro ha sido encontrar la primera prueba tangible que sobrevivió al paso del tiempo para confirmar que estas prácticas eran una realidad.

