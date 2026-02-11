ASA reporta resultados positivos en el suministro de combustibles de aviación al cierre del ejercicio 2025

El desempeño operativo permitió mantener niveles históricos de eficiencia y continuidad en el servicio, incluso en los periodos de mayor demanda

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cerró el ejercicio 2025, con un registro de resultados relevantes en el suministro de combustibles de aviación, con lo que consolida su papel estratégico en la operación aeroportuaria nacional y reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficiencia operativa.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, ASA suministró un total de 5 mil 162 millones de litros de combustibles de aviación a través de sus 52 estaciones en territorio nacional, lo que representó un promedio diario de 14 millones de litros.

Esta cifra significó un incremento de 3% en comparación con el ejercicio inmediato anterior, como resultado del crecimiento sostenido en la demanda aérea y de la optimización de los procesos de suministro.

Para alcanzar este volumen anual, se realizaron 811 mil servicios de abastecimiento a aeronaves, con una variación positiva de 1.5% respecto a 2024.

El desempeño operativo permitió mantener niveles históricos de eficiencia y continuidad en el servicio, incluso en los periodos de mayor demanda.

Al cierre de 2025, los diez principales aeropuertos del país concentraron aproximadamente 85.6% del volumen total suministrado.

Entre ellos destacan las estaciones de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Toluca, Mérida y Querétaro las cuales, en conjunto, representaron el mayor flujo de combustibles de aviación a nivel nacional.

Asimismo, diversas terminales regionales registraron incrementos significativos en el volumen de suministro, con variaciones anuales de hasta 120% impulsadas por el fortalecimiento de rutas y el incremento en las operaciones aéreas.

En términos de calidad y seguridad, la división ASA Combustibles mantuvo durante 2025 el cumplimiento integral de los estándares establecidos en las normas nacionales e internacionales aplicables al combustible de aviación tipo Jet, al aplicar, de forma permanente, la supervisión continua de toda la cadena de suministro, desde la recepción hasta la entrega final a las aeronaves; acciones que permitieron garantizar un servicio confiable y alineado con las mejores prácticas del sector.

Como parte de su estrategia de modernización, ASA fortaleció su infraestructura operativa al contar con unidades especializadas para el suministro de combustibles de aviación, entre autotanques, dispensadores y vehículos auxiliares, equipados con sistemas avanzados de seguridad que permiten elevados promedios de capacidad de suministro.

Al cierre del año el organismo contó con un parque vehicular total de 447 unidades y una capacidad de almacenamiento nacional de 119 millones de litros, distribuida en 266 tanques de turbosina y gasavión.

Durante 2025 ASA mantuvo una participación de mercado mayoritaria en la comercialización de combustibles de aviación, mientras que el porcentaje restante correspondió a otros comercializadores que operan en el país.

De igual forma, el Organismo continuó ofertando servicios de almacenamiento a terceros en cinco estaciones estratégicas, para fortalecer la disponibilidad y eficiencia logística del sistema.

Adicionalmente, ASA conservó las certificaciones de su Sistema de Gestión de Combustibles bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001, así como las acreditaciones en controles volumétricos emitidas por terceros autorizados, lo que respalda el cumplimiento regulatorio y la transparencia en sus operaciones.

La implementación y operación continua del Sistema de Telemedición de Combustibles permitió monitorear en tiempo real los niveles y condiciones de los tanques, con lo que se mejoró el control de inventarios y la eficiencia operacional.

Con estos resultados al cierre de 2025, Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafirmó su experiencia, capacidad técnica y compromiso permanente con la seguridad, la calidad y la confiabilidad en el suministro de combustibles de aviación, con lo que contribuye de manera estratégica al desarrollo del sector aeronáutico nacional.