Las autoridades en Monterrey identificaron a la joven que fue atropellada en un accidente que se volvió viral tras difundirse el video en redes sociales. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Paseo de los Leones con Diego Velázquez, al poniente de la ciudad, donde la mujer fue impactada por un automóvil mientras intentaba cruzar una de las vialidades más transitadas de la zona.

Dónde y cómo ocurrió el accidente viral en Monterrey

El incidente, captado por automovilistas y peatones, muestra el momento en que la joven vestida con ropa oscura camina por una lateral y se dirige hacia los carriles centrales sin percatarse del tráfico constante y de alta velocidad. Las imágenes circularon masivamente, generando preocupación por el estado de la víctima y múltiples reacciones de usuarios en redes sociales.

Mujer atropellada en Monterrey: autoridades confirman identidad de la joven tras video viral pic.twitter.com/mtGUwlzRPm — Franc (@paco__miranda) February 10, 2026

¿Quién es la joven atropellada en Monterrey?

Tras la difusión del video y la presión de usuarios que pedían información, las autoridades confirmaron que la mujer atropellada fue identificada como Ana Karen Guadalupe Cruz Garza, una joven de 25 años, quien fue trasladada a un hospital tras el accidente. Videos y fotos compartidos en plataformas digitales muestran que la atención de paramédicos fue inmediata.

El hecho también provocó afectaciones viales en la zona, con reportes de desvíos temporales mientras los equipos de emergencia trasladaban a la lesionada y de quienes trataban de auxiliarla. Usuarios en redes describieron la escena como impactante y expresaron su preocupación por la seguridad en la zona.