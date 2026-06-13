Semarnat abre diálogo comunitario en Sinaloa por proyecto de planta fertilizante

La secretaria Alicia Bárcena afirmó que Semarnat prioriza el diálogo comunitario ante proyectos como la planta de fertilizantes en Sinaloa.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena sostuvo reuniones con colectivos de las comunidades de Laguna-Bahía Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, a quienes preocupa la instalación de una planta de fertilizantes. En este contexto, el diálogo comunitario fue planteado como una vía para atender las inquietudes de los habitantes.

Ante tal situación, la secretaria de Medio Ambiente afirmó que el proyecto de Gobierno dará prioridad al diálogo y escucha de todas las voces antes de tomar cualquier decisión sobre lo que aún es un proyecto.

Acuerdan mesas de trabajo con comunidades de Ohuira y Topolobampo

En su visita a Sinaloa, Bárcena en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, lograron una ruta de trabajo con las comunidades de Ohuira y Topolobampo.

Entre los puntos acordados están:

Dar continuidad a las mesas de diálogo para revisar la información, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas.

Realizar una inspección actualizada por parte de Profepa , para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

, para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la aplicable. Buscar un acercamiento con la empresa responsable del proyecto para dialogar.

Garantizar el respeto al derecho de manifestación de las comunidades.

Tras el diálogo con colectivos de Ohuinara y Topolobampo, autoridades de gobierno abren la posibilidad de inspecciones como en el caso de Profepa, por posible contaminación. Ampliar

Revisarán obras y cumplimiento ambiental del proyecto

Como parte de la ruta acordada, el diálogo comunitario continuará mediante reuniones que permitan revisar la información técnica relacionada con la planta de fertilizantes y las observaciones presentadas por especialistas y habitantes de la región.

“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, reiteró la secretaria Alicia Bárcena.

La funcionaria señaló que el diálogo comunitario y la revisión permanente de las condiciones ambientales serán parte de las acciones contempladas antes de cualquier decisión sobre el proyecto que involucra la participación de otras secretarías y organismos.

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