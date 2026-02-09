Sarampión en Edomex: Cubrebocas obligatorio regresa a escuelas por ola de contagios

Por el aumento de casos de sarampión en Edomex, el cubrebocas obligatorio regresa a escuelas por ola de contagios este 9 de febrero.

Lo que muchos esperábamos que fuera cosa del pasado está de vuelta en las aulas mexiquenses. Debido a un repunte de casos en las últimas semanas, las autoridades han decidido retomar medidas preventivas para proteger a los más chicos y a los maestros. Por ello, se confirmó que el sarampión en Edomex ha provocado que el cubrebocas obligatorio regresa a escuelas por ola de contagios a partir de este lunes 9 de febrero

El cubrebocas será obligatorio en espacios cerrados y en aulas donde no sea posible mantener la sana distancia. Además, el protocolo también contempla la capacitación del personal escolar para identificar síntomas, el uso de termómetros sin contacto y la aplicación de medidas de aislamiento en caso de detectar posibles contagios.

El uso de cubrebocas para todo el personal escolar y estudiantes de niveles que lo permitan, debe ser tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física. — Secretaría de Salud Edomex.

También se instalarán filtros sanitarios diarios en los accesos de cada escuela. Ahí se tomará la temperatura y se realizará una revisión clínica rápida. Las personas que presenten fiebre mayor a 38 grados o manchas rojizas características del sarampión serán separadas del grupo y canalizadas para una evaluación médica y la toma de muestras correspondiente.

¿Quién debe vacunarse contra el sarampión en 2026?

La campaña de vacunación continuará activa hasta el domingo 15 de febrero. La aplicación de dosis es prioritaria para la población de entre 10 y 49 años.

