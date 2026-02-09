Rehabilita SICT 5 puentes federales en Guerrero en beneficio de 1.2 millones de habitantes

Las nuevas estructuras fueron rediseñadas con el objetivo de mejorar su funcionalidad y seguridad a prueba de ciclones

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reconstruyó cinco puentes federales en el estado de Guerrero, en beneficio de un millón 238 mil 200 habitantes de la región.

En estas obras se llevó a cabo un rediseño de las estructuras para hacerlas a prueba de ciclones con el objetivo de mejorar su funcionalidad y seguridad.

Personal de la SICT trabajó en su reparación, ampliación, altura, longitud y en la corrección del trazo; la inversión de los proyectos fue de 323 millones de pesos y durante los trabajos se generaron 574 empleos directos e indirectos.

Estas acciones forman parte del Programa Carretero de Guerrero que la SICT desarrolló en 2025 con una inversión total de mil 880 millones de pesos.

Las obras de este plan incluyen la rehabilitación, ampliación y construcción de otros 63 puentes estatales y algunos tramos carreteros en una labor para beneficio de casi 2 millones de habitantes de la entidad.

Los cinco puentes federales rehabilitados, cuya longitud suma 528.6 metros, son:

Puente “Ing. Alfredo Mendizábal”. Instalado en la Ruta 95 Chilpancingo-Acapulco, tramo km 114+490, con 124 metros de longitud, 12 metros de ancho y 4 claros. Se construyó un carril adicional (34 metros de largo y 11.6 m de ancho). Su estructura y cimientos son de concreto reforzado para mayor seguridad y protección con muros también de concreto (252 metros). La inversión fue de 67 millones de pesos en beneficio de más de 779.6 mil pobladores.

Puente “Omitlán”. Ruta 198 Chilpancingo-Acapulco, tramo Tierra Colorada-Cruz Grande, km 5+964 con 220 metros de longitud. Al desbordarse el río por el paso del huracán John, levantó al antiguo puente, por lo que se rediseñó siete metros más alto y cuenta con cinco claros. La inversión fue de más de 145 millones de pesos en beneficio de más de 26.1 mil habitantes. Se instaló una estructura de concreto reforzado apoyada en vigas metálicas, cimentación profunda y accesos con muros de contención también de concreto (290 metros).

Puente La Olla Reparado. Ubicado en la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, tramo km: 187+180. Afectado por huracanes, se construyó uno nuevo con 66 metros de longitud, 13 metros de ancho y dos claros. Se trabajó en una estructura de concreto reforzado con vigas metálicas, cimentación profunda y accesos con muros de contención (290 metros). La obra se llevó a cabo con una inversión superior a los 35 millones de pesos en beneficio de 53.1 mil pobladores.

Puente Tlapaneco I. Se encuentra en la Ruta 93 de la carretera Chilpancingo-Acatlán de Osorio, km 169+000. Con 88.6 metros de longitud, 10 metros de ancho y cinco claros. La inversión fue de 37 millones de pesos y beneficia a más de 96.1 mil personas. Entre los trabajos realizados se encuentran la cimentación de una estructura de concreto reforzado con trabes presforzadas.

Puente Acahuizotla. Se halla en la Ruta 95, Chilpancingo-Acapulco, tramo Libramiento Norte Acapulco, km: 30+820. Debido a los daños que registró, se trabajó en un nuevo diseño y se corrigió parte del trazo en curva para hacerlo recto. Beneficia a 283.3 mil habitantes. Tiene 30 metros de longitud con 12 metros de ancho y un claro. Se instaló una superestructura de losa de concreto sobre trabes presforzadas, cimentación profunda y aleros de protección con pilas tangentes (46 metros de longitud). Inversión: 39 millones de pesos.