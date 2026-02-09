Reforma Electoral: Morena, PT y PVEM no logran acuerdo por plurinominales

Ricardo Monreal advirtió que queda poco tiempo para aprobar la reforma en el Congreso y aplicarla en los comicios del 2027

El tiempo se agota para la Reforma Electoral. Ricardo Monreal lanzó un ultimátum a Morena, PT y el Verde para destrabar las negociaciones antes de que el reloj electoral de 2027 los alcance.

El líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, urgió a los tres partidos de la coalición Seguimos Haciendo Historia a convenir ya el contenido de la reforma electoral, pues queda poco tiempo para aprobarla en el Congreso y aplicarla en los comicios del 2027.

Luego del desacuerdo entre Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde en torno al tema de la eliminación de los legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, el zacatecano advirtió que queda poco tiempo para aprobarla en el Congreso y aplicarla en los comicios del 2027.

¿En qué punto se encuentra la reforma electoral?

Ricardo Monreal señaló que efectivamente aún no se concretan los acuerdos, como lo señaló la presidenta Sheinbaum, pero continúan las negociaciones por lo que confió en que pronto lleguen a un arreglo.

“La reforma electoral, en efecto, se está escribiendo, en la Secretaría de Gobernación hay una mesa de trabajo y forman parte de ella los tres dirigentes de los partidos coaligados y sus equipos, a veces avanzan y a veces retroceden, eso es parte de las negociones. Pero nos queda muy poco tiempo para el envío de la iniciativa y por eso tienen que acelerar, apresurar la redacción en materia constitucional y legal para los próximos días”. —

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué dijo sobre la sucesión en Zacatecas?

En conferencia de prensa, el líder parlamentario de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados fue cuestionado también sobre lo que este lunes reiteró la presidenta Sheinbaum en torno a la posibilidad de que el senador Saúl Monreal busque ser candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, cargo que actualmente su otro hermano ostenta David Monreal.

Simplemente dijo coincidir con la presidenta Sheinbaum en que su hermano Saúl debe esperar seis años para postularse como aspirante a gobernador de Zacatecas por el partido guinda.

“Sobre lo que dijo la presidenta sobre mi hermano, coincido, ídem, creo que tiene razón”. —

El diputado Monreal dijo que su hermano Saúl es un joven inquieto y muy terco.

