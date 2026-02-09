¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

“El mejor antídoto contra el odio es el amor” así calificó la presidenta, Claudia Sheinbaum, el show de medio tiempo que dio el puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Bad Bunny en el Super Bowl LX Ampliar

Desde Palacio Nacional, destacó su mensaje de “unión” en América y su apoyo a la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

La Presidenta consideró que Bad Bunny destacó durante su espectáculo, valores de convivencia frente a políticas migratorias restrictivas y operativos del ICE, que han generado protestas y críticas internacionales, en uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo.

“Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor” — Agregó Sheinbaum

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.