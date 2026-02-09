Línea 2 del Metro tendrá nuevos horarios

A partir de este lunes 9 de febrero, tres las estaciones de la Línea 2 del Metro: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, modificarán sus horarios debido a labores de mantenimiento.

De lunes a viernes estas estaciones cerrarán a las 10:00 de la noche, el sábado el cierre será las 8:00 pm y los domingos, dichas estaciones no se abrirán.

Los tramos de esta línea que van de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez funcionarán de manera normal.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 9, 2026

¿Qué alternativas de transporte habrá para los usuarios?

Para los usuarios que transiten una vez que se haya dado el cierre, se pondrá a su disposición y de manera gratuita, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecerán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y de regreso.

En la Línea 2 transitan 568 mil usuarios diarios y que consta de 24 estaciones, de las cuales 16 serán modernizadas.

Una vez que terminen los trabajos de remodelación en esas estaciones, comenzarán en:

Taxqueña

General Anaya

Ermita, Portales

Nativitas

Villa de Cortés

Xola

Pino Suárez

Zócalo/Tenochtitlán

Allende

Bellas Artes

Hidalgo

Revolución

La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970 y los trabajos de mantenimiento incluyen remodelación de vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.