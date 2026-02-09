Línea 2 del Metro tendrá nuevos horarios
Los horarios en Línea 2 cambiarán a partir del 9 de febrero
A partir de este lunes 9 de febrero, tres las estaciones de la Línea 2 del Metro: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, modificarán sus horarios debido a labores de mantenimiento.
De lunes a viernes estas estaciones cerrarán a las 10:00 de la noche, el sábado el cierre será las 8:00 pm y los domingos, dichas estaciones no se abrirán.
Los tramos de esta línea que van de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez funcionarán de manera normal.
¿Qué alternativas de transporte habrá para los usuarios?
Para los usuarios que transiten una vez que se haya dado el cierre, se pondrá a su disposición y de manera gratuita, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecerán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y de regreso.
En la Línea 2 transitan 568 mil usuarios diarios y que consta de 24 estaciones, de las cuales 16 serán modernizadas.
Una vez que terminen los trabajos de remodelación en esas estaciones, comenzarán en:
- Taxqueña
- General Anaya
- Ermita, Portales
- Nativitas
- Villa de Cortés
- Xola
- Pino Suárez
- Zócalo/Tenochtitlán
- Allende
- Bellas Artes
- Hidalgo
- Revolución
La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970 y los trabajos de mantenimiento incluyen remodelación de vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.