  09 FEB 2026, Actualizado 19:58

Línea 2 del Metro tendrá nuevos horarios

Los horarios en Línea 2 cambiarán a partir del 9 de febrero

Habrá nuevos horarios en Línea 2 del Metro

Habrá nuevos horarios en Línea 2 del Metro

Evangelina Hernandez

A partir de este lunes 9 de febrero, tres las estaciones de la Línea 2 del Metro: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, modificarán sus horarios debido a labores de mantenimiento.

De lunes a viernes estas estaciones cerrarán a las 10:00 de la noche, el sábado el cierre será las 8:00 pm y los domingos, dichas estaciones no se abrirán.

Los tramos de esta línea que van de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez funcionarán de manera normal.

¿Qué alternativas de transporte habrá para los usuarios?

Para los usuarios que transiten una vez que se haya dado el cierre, se pondrá a su disposición y de manera gratuita, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecerán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y de regreso.

En la Línea 2 transitan 568 mil usuarios diarios y que consta de 24 estaciones, de las cuales 16 serán modernizadas.

Una vez que terminen los trabajos de remodelación en esas estaciones, comenzarán en:

  • Taxqueña
  • General Anaya
  • Ermita, Portales
  • Nativitas
  • Villa de Cortés
  • Xola
  • Pino Suárez
  • Zócalo/Tenochtitlán
  • Allende
  • Bellas Artes
  • Hidalgo
  • Revolución

La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970 y los trabajos de mantenimiento incluyen remodelación de vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.

