Infonavit aclara cuánto te presta si ganas el salario mínimo en 2026 y cumples estos requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorga créditos hipotecarios a millones de trabajadores en México para adquirir, construir o mejorar una vivienda, siempre que cumplan ciertos requisitos y tengan aportaciones vigentes al instituto. El monto que puedes recibir depende principalmente del salario mínimo que percibes, tu edad y tu historial laboral, pero incluso ganando el salario mínimo puedes acceder a financiación para una casa.

Cómo calcula Infonavit el monto de crédito si ganas salario mínimo

Para un trabajador que gana el salario mínimo general y tiene cotizaciones continuas, el Infonavit puede ofrecer un crédito hipotecario considerable, aunque menor que para quienes perciben salarios más altos. Por ejemplo, un simulador indica que una persona con salario mínimo mensual de aproximadamente $8,364 pesos puede obtener un crédito de alrededor de $364,582 pesos si tiene una edad promedio y buen historial.

Además del salario, el Instituto evalúa tu puntaje Infonavit —que ahora puede requerir menos puntos en el nuevo modelo T100—, la antigüedad laboral y el ahorro acumulado en tu subcuenta de vivienda.

Requisitos oficiales para obtener crédito Infonavit con salario mínimo

Ser trabajador formal con aportaciones activas.

No tener otro crédito Infonavit activo.

Alcanzar el puntaje mínimo requerido.

Contar con una vivienda que cumpla con los lineamientos del Instituto.

La fórmula exacta de cuánto te presta Infonavit es personalizada, pero la tabla siguiente te ayuda a estimar de forma general cuánto podrías obtener si ganas el salario mínimo.

Tabla: Monto de crédito Infonavit según ingresos (estimado)

Ingreso mensual Monto estimado de préstamo Salario mínimo (~$8,364) ~$364,582 Salario mensual $10,000 ~$509,000 Salario mensual $12,500 ~$536,000

Nota: cifras aproximadas según simuladores oficiales. El monto real puede variar por edad, historial y aportaciones acumuladas.