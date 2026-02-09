Del campo de batalla al hogar: Corea del Sur crea spray que detiene hemorragias graves en segundos

El Instituto Coreano Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST) ha desarrollado un agente hemostático en aerosol diseñado para detener hemorragias graves de forma casi instantánea. A diferencia de los métodos de curación convencionales destinados a lesiones superficiales, esta tecnología está pensada para intervenir en heridas profundas y hemorragias extremas, escenarios donde el tiempo de respuesta es el factor determinante entre la supervivencia y la muerte de un paciente.

El spray, presentado en la revista Advanced Functional Materials, consiste en un polvo que, al ser disparado sobre una herida, reacciona ante la humedad de la sangre para transformarse en un gel suave y flexible, permitiendo que el compuesto penetre en cavidades irregulares o zonas de difícil acceso.

Su eficacia está en un compuesto llamado AGCL; un fórmula que tiene alginato y goma gellan junto con quitosano. Este último es el que atrae activamente a los glóbulos rojos y las plaquetas, forzando una aglomeración rápida que detiene el flujo hemático. Es decir, acelera la coagulación. Además de su reactividad, la sustancia tiene la capacidad de absorber hasta siete veces su propio peso en sangre, lo que la vuelve muy útil incluso en casos de traumatismos extremos.

Aunque el The New York Post destaca el potencial de este aerosol en la medicina militar y en unidades de terapia intensiva, la simplicidad de su aplicación podría permitir su uso doméstico. El uso del aerosol permitiría a paramédicos y personal de emergencias estabilizar a heridos en el lugar del accidente, ganando tiempo valioso antes del traslado a un hospital y reduciendo las muertes por choque hipovolémico.