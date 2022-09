Medicina táctica: aprende a detener una hemorragia

¿Cómo detener una hemorragia? ¿qué onda con los tiroteos en México? ¿Están listos para este tipo de emergencia? Aquí les explicamos todo.

Cada vez son más comunes los casos de herida de bala o hechos violentos en nuestro país, paramédicos expertos en primeras atenciones nos van a explicar cómo improvisar desde cómo detener una hemorragia hasta fijar un objeto enterrado en el cuerpo.

¿QUÉ ONDA CON LAS HERIDAS DE BALA EN MÉXICO?

De acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), Brasil, el país más poblado de América Latina, es el lugar con más accidentes por balas perdidas de la región, con 197 casos al año.

México es el segundo país de América Latina y el Caribe con más incidentes y víctimas por balas perdidas (116 casos anuales), seguido de Colombia (101), Venezuela (70) y Perú (42).

De acuerdo con la información de este reporte, en 28% de los casos en México, no se supo de dónde provino la bala perdida, en 16% provino de situaciones de violencia social, en 15% provino del crimen organizado y en 14% provino de los llamados “tiros alegres”, aquellos que se lanzan al aire en algún festejo.

En nuestro país, también han habido incidentes con pistolas en escuelas por ejemplo: el caso del Colegio Americano del Noreste en Monterrey en 2017, Colegio Cervantes en Torreón en 2020 y una reciente amenaza de tiroteo a finales de mayo en la Secundaria Nabor Carrillo de la Ciudad de México.

LOS TIROTEOS SON MÁS FRECUENTES

Las frecuentes balaceras que se veían en otros países desafortunadamente cada vez son más frecuentes en nuestro país y es importante saber cómo actuar en estos casos.

El incremento de la inseguridad y el acceso relativamente fácil a las armas de fuego de alto poder han ocasionado víctimas letales por las severas hemorragias que ocasionan este tipo de armas.

Las lesiones en extremidades no se consideran de alta mortalidad pues el sangrado puede ser controlado relativamente fácil si el arma no es de alto poder.

HEMORRAGIA ARTERIA POR LESIONES DE ARMAS

Una hemorragia arterial solo nos da un máximo de 3 minutos para controlarla y favorecer un pronóstico favorable en las Víctimas con lesiones por armas de fuego, explosiones o lesiones por armas blancas (apuñalados).

¿QUÉ ES LA MEDICINA TÁCTICA?

La medicina de emergencia, hoy conocida como medicina táctica, se aplica en situaciones de conflictos armados y ha demostrado que un control efectivo y oportuno incrementa las posibilidades de salvar una vida. Esta evidencia debe ser compartida con la población civil, considerando que el tiempo es el peor enemigo.

¿QUÉ ACCIONES DE EMERGENCIA BÁSICA NECESITAMOS SABER EN UN CASO DE ATAQUE O ACCIDENTE CON ARMAS?

Torniquete táctico improvisado: Permite detener la circulación sanguínea para contener una hemorragia grave. Fijar un objeto empalado (penetrado): Es importante esperar a un profesional médico para llegar al hospital y no retirarlo nosotros mismos pues se puede provocar una hemorragia abundante al suprimir la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos seccionados o podría agravar las lesiones en nervios y músculos.

Empaquetamiento en lesiones profundas: El empaquetamiento debe de utilizarse cuando los otros procedimientos para detener la hemorragia no han sido efectivos en un paciente con sangrado o inestable. Este procedimiento le permite al cirujano que no dispone de los medios necesarios, poder cerrar al paciente y llevarlo a otro centro en donde se le realizará el tratamiento definitivo. En muchos casos para el empaquetamiento se utiliza una membrana plástica no porosa que se coloca sobre la lesión y sobre esta, las compresas para el empaquetamiento, lo cual evita mayor sangrado durante su retiro.

Taponar una arteria: El método principal de cierre de la arteria es la compresión.

Fuente: Felipe Hernández, Director General de Grupo Salvando Vidas. Paramédico Nivel Avanzado por parte de la Cruz Roja Mexicana en sede Central.