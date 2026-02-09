Cartelera Feria de las Fresas 2026 en Irapuato: Fechas para ver a La Arrolladora y Ozuna EN VIVO

Como parte de la Cartelera Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, ya se confirmaron las fechas para ver a Ozuna EN VIVO el próximo 28 de marzo en el Foro de la Gente.

Por fin se reveló la lista de artistas que estarán en el Teatro del Pueblo y el Palenque. Si estás planeando tu escapada, aquí te traemos la Cartelera Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, donde el regional y el género urbano serán los grandes protagonistas. No te pierdas las fechas para ver a La Arrolladora y Ozuna EN VIVO, además de todos los detalles sobre los costos de los boletos y los días exactos en los que tus artistas favoritos subirán al escenario.

¿Cuándo es la Feria de las Fresas en Irapuato en 2026?

La Feria de las Fresas empieza el viernes 13 de marzo y termina el domingo 29 de marzo. Serán 17 días de actividades en el recinto del Inforum.

¿Quién estará en el festival de la fresa en 2026?

Los conciertos en el Foro de la gente están incluidos con tu boleto de entrada, mientras que para el Palenque tendrás que adquirir un ticket por separado:

Artistas en el Foro de la gente

Viernes 13 de marzo: Grupo Liberación

Grupo Liberación Sábado 14 de marzo: Picus

Picus Domingo 15 de marzo: Marshmello

Marshmello Lunes 16 de marzo: Enanitos Verdes

Enanitos Verdes Jueves 19 de marzo: Camila

Camila Viernes 20 de marzo: La Arrolladora Banda El Limón

La Arrolladora Banda El Limón Sábado 21 de marzo: OneRepublic

OneRepublic Domingo 22 de marzo: Grupo Frontera

Grupo Frontera Jueves 26 de marzo: Mi Banda El Mexicano

Mi Banda El Mexicano Viernes 27 de marzo: Cardenales e Invasores de Nuevo León

Cardenales e Invasores de Nuevo León Sábado 28 de marzo: Ozuna

Ozuna Domingo 29 de marzo: Los Tigres del Norte

Dentro de la Cartelera Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, ya tenemos las fechas para ver a La Arrolladora y Ozuna EN VIVO el próximo 20 de marzo en el Foro de la Gente.

Artistas en el Palenque:

13 de marzo: Los Parras

Los Parras 20 de marzo: Banda MS

Banda MS 21 de marzo: Carlos Rivera

Carlos Rivera 22 de marzo: Conjunto Primavera

Conjunto Primavera 26 de marzo: Carín León

Carín León 27 de marzo: Edén Muñoz

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de las Fresas?

El costo de la entrada a la Feria de las Fresas es de $60 pesos por persona.

Para el Palenque, los precios dependen del artista. Por ejemplo, ver a Carín León puede ir desde los $1,360 hasta los $5,060 pesos, mientras que para Carlos Rivera los precios arrancan en $860 pesos. Te recomendamos revisar los precios en la boletería de la feria.

