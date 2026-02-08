Protección Civil reporta saldo blanco tras sismo magnitud 5.7 en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, 08FEBRERO2026.- Tras escuchar la alerta sísmica decenas de personas que visitaban la Plaza Izazaga 89, ubicada en el Centro Histórico, desalojaron el inmueble como lo indica el protocolo de protección civil. Autoridades dieron a conocer que se trato de un sismo de 5.7 grados en la escala Richter, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca. El movimiento telúrico fue casi imperceptible. FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM

Al corte de las 16:11 horas, no se reportan daños, ni afectaciones hasta el momento, por el Sismo Magnitud 5.7 con epicentro a 14 kilómetros al Noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Oaxaca reportó un sismo de percepción fuerte en Puerto Escondido, Región del Istmo, Costa, Sierra Sur, Región Mixteca y Valles Centrales; y de ligero a moderado en el municipio de Pinotepa Nacional.

Autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se activó la alerta sísmica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México, reportó un sismo percibido ligero por la población, sin reporte de efectos hasta el momento.

Autoridades activaron la alerta sísmica y también se activó el alertamiento en teléfonos móviles, Además, se realizaron recorridos y todo sin novedad.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Suena alerta sísmica en la CDMX hoy 8 de febrero 2026

¿Qué acciones de monitoreo realizó la dependencia?

● La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Estado de México: Reporta sismo percibido ligero por la población, sin reporte de efectos al momento.

Se activó la alerta sísmica y se activó el alertamiento en teléfonos móviles. También se activaron los protocolos de Protección Civil en los 125 municipios.

● La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos / Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, el Instituto Estatal de Protección Civil de Tabasco, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Puebla reportaron un sismo no percibido por la población, sin reporte de efectos. o Sin reporte de afectaciones, daños materiales o personas lesionadas.

● El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió dos boletines informativos, reportando que NO se espera la generación de variaciones del nivel del mar por la ubicación del epicentro.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Sismo hoy CDMX: ¿Dónde fue el epicentro que activó la alerta sísmica este 8 de febrero?

¿Cuál es el saldo final de las instituciones de seguridad?

● Comité Nacional de Emergencias: Sin novedad

● Instituto Mexicano del Seguro Social:

Percepción leve en inmuebles de Guerrero.

Sin afectaciones en inmuebles médicos y no médicos.

Se aplicaron los protocolos de repliegue y evacuación.

Unidades médicas de CDMX reportan activación de protocolos sin percepción de movimiento, retornaron a los inmuebles.

● Comisión Federal de Electricidad: No se reportaron afectaciones en las redes de transmisión ni en las de distribución.

● Guardia Nacional: Activó el Plan-DN III-E de manera inmediata, se iniciaron recorridos de seguridad en coordinación con autoridades de Protección Civil de diversos estados.

● Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Después de la evaluación realizada en las unidades, se informó que no se ha registrado afectación alguna y continúa el servicio hospitalario en Guerrero, así como en el resto del país.

● IMSS Bienestar: Se inició de manera inmediata la revisión de las unidades médicas para evaluar las condiciones de su infraestructura y garantizar la seguridad de pacientes, personal

Síguenos en Google News y encuentra más información