Reabre el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto: una esperanza limitada por restricciones

El cruce de Rafah entre Gaza y Egipto finalmente reabrió esta semana, por lo que funcionarios palestinos lo proclamaron como una “ventana de esperanza” después de dos años de guerra, mientras un frágil acuerdo de alto al fuego avanza.

Pero esa esperanza se ha visto obstaculizada por desacuerdos sobre quién debería pasar, retrasos de varias horas y reportes de viajeros palestinos que afirman haber sido esposados e interrogados por soldados israelíes.

¿Cuáles son las restricciones de tránsito vigentes?

Mucho menos personas de las esperadas han cruzado en ambas direcciones.

Las restricciones negociadas por funcionarios israelíes, egipcios, palestinos e internacionales significaban que solo 50 personas podrían regresar a Gaza cada día y 50 pacientes médicos, junto con dos acompañantes para cada uno, podrían salir.

Pero durante los primeros cuatro días solo 36 palestinos que requerían atención médica pudieron salir hacia Egipto, además de 62 acompañantes, según datos de las Naciones Unidas.

Los funcionarios palestinos dicen que casi 20 mil personas en Gaza buscan salir para recibir atención médica, pues no hay servicios hospitalarios en el territorio devastado por la guerra.

¿Qué importancia tiene este punto fronterizo?

En medio de la confusión en torno a la reapertura, se informó que el cruce de Rafah estuvo cerrado el viernes y el sábado.

El cruce de Rafah es una línea vital para Gaza, proporcionando el único enlace con el mundo exterior que no está controlado por Israel.

Israel lo tomó en mayo de 2024, aunque el tráfico a través del cruce estaba fuertemente restringido incluso antes de eso.

La agencia de inteligencia Shin Bet y COGAT, el organismo militar israelí que maneja los asuntos civiles palestinos y coordina los cruces, no respondieron a preguntas sobre las acusaciones.

