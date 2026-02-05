Embajada virtual de EEUU pide a sus ciudadanos salir de Irán inmediatamente

La embajada virtual de Estados Unidos en Irán pidió a todos sus ciudadanos salir de territorio iraní inmediatamente, ante las protestas y disturbios registrados recientemente.

A través de un comunicado, la embajada solicitó a sus connacionales tener un plan de salida, de forma en que “no dependan de la ayuda del gobierno estadounidense”.

¿Cuáles son las rutas recomendadas para abandonar el país?

En ese sentido, solicitó que entre las opciones que sus ciudadanos deberían tomar en cuenta es el “salir de Irán por tierra hacia Turquía o Armenia”.

La embajada también le sugirió a sus ciudadanos que eviten las manifestaciones, mantengan un perfil bajo y estén atentos a su entorno.

“Esté atento a las noticias de última hora en los medios locales”, solicitó la sede diplomática.

¿Qué medidas de seguridad se han intensificado en Irán?

Asimismo, alertó de la situación en el país, donde señala que se estén intensificando las medidas de seguridad como el cierre de carreteras y la interrupción al transporte público y el bloqueo el acceso a internet.

“El gobierno de Irán ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios”, señaló el escrito.

