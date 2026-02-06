Video viral del “suicidio” de Epstein es falso y revela fallas en archivos del Departamento de Justicia

La aparición de contenido falso dentro de los archivos vuelve a encender el debate sobre la calidad, veracidad y manejo de la información oficial relacionada con el caso Epstein.DOJ

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un nuevo conjunto de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, como parte de las investigaciones sobre el financiero y delincuente sexual convicto fallecido en 2019. Entre el material difundido aparece un video que supuestamente habría sido grabado dentro de una prisión, pero que tras una revisión se determinó no es auténtico.

Uno de los clips mostraba a Epstein arrodillado dentro de una celda, y fue presentado al Departamento de Justicia por una persona que afirmó que se trataba de imágenes del suicidio del acusado. Sin embargo, el análisis posterior reveló que el video parece haber sido generado por computadora y que circuló por primera vez en redes sociales en octubre de 2020, un año después de la muerte de Epstein.

El Departamento de Justicia publica nuevos archivos, incluido un video fake de Epstein en prisión. pic.twitter.com/P1jTAMOmQP — Franc (@paco__miranda) December 23, 2025

La revisión del material indica que el clip fue publicado originalmente por un usuario que aseguró que se trataba de imágenes renderizadas en 3D, lo que confirma que no corresponde a un registro real. Aun así, el archivo fue incluido dentro del paquete de documentos entregados a las autoridades, evidenciando problemas en los filtros y verificación del material divulgado.

La más reciente liberación consta de alrededor de 29 mil páginas, con numerosas censuras y decenas de videoclips, algunos de los cuales afirman haber sido grabados dentro de instalaciones penitenciarias. Epstein fue hallado muerto en 2019 en una cárcel de Nueva York, en un caso que oficialmente se catalogó como suicidio, pero que desde entonces ha generado teorías y controversia pública.

Este nuevo material se da a conocer pocos días después de que la administración de Donald Trump difundiera una gran cantidad de archivos sobre Epstein, en cumplimiento de una ley que obliga a transparentar información sobre este caso políticamente sensible.

La aparición de contenido falso dentro de los archivos vuelve a encender el debate sobre la calidad, veracidad y manejo de la información oficial relacionada con uno de los escándalos más polémicos de los últimos años.