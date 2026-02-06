Vacuna rusa contra el cáncer: ¿Qué se sabe realmente sobre EnteroMix y su supuesto 100% de efectividad?

En los últimos días, ha comenzado a circular información sobre una supuesta vacuna rusa contra el cáncer llamada EnteroMix, que (según versiones difundidas en redes sociales) habría demostrado una efectividad del 100% y estaría lista para su uso clínico. Sin embargo, la realidad científica es mucho más matizada, y expertos llaman a revisar con cuidado estas afirmaciones.

¿Qué es EnteroMix, la vacuna rusa contra el cáncer?

EnteroMix es un tratamiento experimental desarrollado en Rusia que busca estimular el sistema inmunológico para atacar células cancerígenas. A diferencia de las vacunas tradicionales, no es preventiva, sino terapéutica, es decir, se estudia como un posible apoyo en pacientes que ya tienen cáncer.

De acuerdo con información oficial, se trata de una vacuna personalizada, diseñada para adaptarse a ciertos tipos de tumores, lo que la hace prometedora, pero también compleja.

¿De dónde surge el dato del “100% de éxito”?

El porcentaje de éxito que se ha difundido no corresponde a ensayos clínicos completos en humanos. Ese dato proviene principalmente de estudios preclínicos, realizados en laboratorio y en modelos animales, así como de pruebas iniciales en humanos con grupos muy pequeños, cuyo objetivo principal fue evaluar la seguridad, no la eficacia definitiva.

Hasta ahora, no existen publicaciones científicas revisadas por pares que confirmen una efectividad del 100% en pacientes con cáncer.

¿La vacuna EnteroMix ya puede usarse en pacientes?

No. EnteroMix no está aprobada para uso clínico general, ni en Rusia ni a nivel internacional. Actualmente, el proyecto se encuentra en fases tempranas de investigación, como la fase I de ensayos clínicos, que sirven para comprobar que el tratamiento no cause efectos adversos graves.

Además, organismos internacionales de salud no han avalado su aplicación como tratamiento contra el cáncer.

Especialistas recuerdan que el cáncer no es una sola enfermedad, sino más de 100 tipos distintos. Por ello, no existe una vacuna universal que cure todos los cánceres. Aunque EnteroMix ha generado expectativa, no puede considerarse una cura, ni un tratamiento definitivo en este momento.