Pasión Mundialista: El latido de W Radio rumbo al 2026

El deporte no descansa y la radio, su aliado histórico, tampoco. W Radio se enorgullece en presentar Pasión Mundialista, el nuevo espacio deportivo que se apodera de los fines de semana para conectar con la afición que vive el juego con intensidad. Este no es solo un programa de resultados; es el punto de encuentro donde el análisis profundo, la inmediatez y la emoción construyen, desde hoy, el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

La herencia de W, el futuro del deporte

Fiel al legado de W Radio como referente indiscutible del periodismo en México, este programa nace con un objetivo claro: llevar al oyente al centro de la noticia. Con reportes en vivo desde los estadios y un enfoque multiplataforma, Pasión Mundialista ofrece una cobertura 360° que abarca desde la pasión de la Liga MX y las ligas europeas, hasta el rugir de la F1, la NFL, el boxeo y la NBA, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Voces con autoridad y frescura

El análisis de Pasión Mundialista está respaldado por un equipo que combina décadas de experiencia con nuevas visiones del periodismo:

Alberto Bernard: Más de 30 años de experiencia en medios de comunicación. Ha cubierto siete Copas del Mundo. Periodista de investigación y conductor apasionado del deporte.

Jorge Sánchez: Comunicador con amplia experiencia en análisis informativo. Destaca por su estilo directo y su capacidad para contextualizar la noticia con claridad y profundidad.

Mary Carmen Lara: Periodista versátil y cercana a la audiencia. Combina rigor informativo con sensibilidad social, aportando una visión fresca y humana de la actualidad deportiva.

Brenda Flores: Voz dinámica en los medios. Especializada en narrar la información con energía y enfoque crítico, conecta con el público a través de un lenguaje claro y actual.

Hugo Marcelo: Una mirada distinta para contar las noticias. Aborda la información desde un punto de vista que mezcla la crítica con la comedia, aportando frescura y cercanía.

Diego Sandoval: Reportero formado en la redacción de W Deportes. Maneja con agilidad la información de último momento y destaca por su capacidad para dar contexto y profundidad a las noticias.

“Pasión Mundialista no solo informa, genera comunidad. Es un espacio diseñado para anticipar los momentos que marcarán el pulso del deporte mundial.”

En W Radio, la jugada ya comenzó. Pasión Mundialista es el estadio donde todos queremos estar.

¿Cuándo y dónde escuchar Pasión Mundialista?

La cita con la información deportiva es cada fin de semana. Podrás sintonizar Pasión Mundialista todos los sábados y domingos en un horario de 3:00 a 4:00 p.m., el espacio perfecto para profundizar en el análisis justo en el corazón de la jornada, manteniendo viva la emoción del deporte en tiempo real a través de los micrófonos de W Radio 96.9 FM. También podrás seguir la transmisión a través de nuestro canal de YouTube y X.