Convocatoria Selección Mexicana: Lista de jugadores de Liga MX para el Mundial 2026

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la primera parte de la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al mundial del 2026.

Javier Aguirre y Rafa Márquez / Manuel Velasquez Ampliar

La lista de Javier Aguirre incluye a 20 futbolistas de la Liga MX, de los cuales 12 tienen su lugar asegurado en el mundial, mientras que ocho más, que forman parte de los equipos ya eliminados del torneo, aún están en consideración y pelearán por un lugar.

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Raúl Rangel y Carlos Acevedo serán dos de los tres porteros mundialistas. Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romoy Erik Lira fueron considerados en la defensa, mientras que en el medio campo lo fueron Brian Gutiérrez, Gil Mora, y Piojo Alvarado.

Ya en la delantera tenemos a Alexis Vega, Armando González y la gran sorpresa, Memo Martínez. Dentro de las ausencias destacan a la de Charly Rodríguez, Marcel Ruíz y Everardo López.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Por su parte, Oscar García, Eduardo Águila, Luis Rey, Jesús Gómez, Denzell García, Íker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda, tendrán un seguimiento especial y buscarán hacerse de un lugar en el próximo ciclo mundialista.

De este modo, Javier Aguirre empezará a afinar detalles de cara a su debut el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte. Los convocados tendrán actividad en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el Vasco podrá definir su lista final que se dará a conocer el próximo 30 de mayo.