Faitelson contra José Ramón: ¿Qué pasó entre los dos periodistas que llevan años peleados?

Faitelson contra José Ramón: origen de la pelea, momentos clave y disculpa reciente. ESPN

La relación entre David Faitelson y José Ramón Fernández es una de las más emblemáticas y polémicas del periodismo deportivo en México. Lo que comenzó como una relación de mentor y discípulo en los años noventa, terminó en una confrontación pública que ha escalado con el paso del tiempo.

El inicio: TV Azteca y una dupla influyente

A mediados de la década de 1990, ambos coincidieron en TV Azteca, particularmente en programas como DeporTV y posteriormente en espacios como Los Protagonistas. José Ramón Fernández ya era una figura consolidada, mientras que Faitelson comenzaba a construir su carrera bajo su tutela.

Durante más de una década, su relación fue cercana. Compartieron coberturas de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y múltiples eventos deportivos internacionales, consolidando un estilo crítico, frontal y distinto al de otras televisoras.

El punto de quiebre: 2006 y el cambio de rumbo

El primer gran giro ocurrió en 2006, cuando José Ramón Fernández dejó TV Azteca tras problemas de salud. Poco después, se incorporó a ESPN, marcando una nueva etapa en su carrera.

David Faitelson permaneció en TV Azteca algunos años más, pero eventualmente también migró a ESPN en 2011. Durante ese periodo, la relación entre ambos se mantenía cordial, al menos públicamente.

La ruptura: 2019 y el distanciamiento definitivo

El verdadero rompimiento llegó en 2019, cuando Faitelson dejó ESPN para incorporarse a otra cadena deportiva. A partir de ese momento, comenzaron a surgir diferencias más visibles.

En entrevistas y espacios televisivos, José Ramón Fernández lanzó críticas indirectas sobre el rumbo del periodismo deportivo y la independencia editorial. Aunque no siempre mencionó nombres, muchos interpretaron estos comentarios como dirigidos a su excolaborador.

Faitelson respondió en redes sociales y programas, defendiendo su trayectoria y cuestionando algunas decisiones del pasado. El tono pasó de lo profesional a lo personal.

Escalada en redes y televisión: 2020–2025

Entre 2020 y 2025, los intercambios se intensificaron. Hubo críticas públicas, ironías y señalamientos directos.

Faitelson cuestionó el legado de José Ramón en ciertos temas editoriales, mientras que Fernández defendió su trayectoria y dejó claro que cada periodista debía asumir las consecuencias de sus decisiones. La relación ya estaba rota.

Abril de 2026: la disculpa que reavivó todo

El 27 de abril de 2026, David Faitelson sorprendió al publicar un mensaje en el que ofrecía disculpas públicas a José Ramón Fernández.

En su declaración, reconoció que algunas de sus palabras habían sido excesivas y reiteró que José Ramón fue una figura clave en su formación profesional.

El gesto generó expectativa. Pero la respuesta de José Ramón Fernández fue mesurada. Aceptó la disculpa, pero dejó claro que el tiempo y las diferencias habían marcado una distancia difícil de revertir.

Más allá del conflicto entre José Ramón y Faitelson

La historia entre Faitelson y José Ramón no es solo una disputa personal. Refleja un cambio profundo en el periodismo deportivo mexicano.

De una escuela crítica, rígida y frontal a una era marcada por nuevas plataformas, audiencias digitales y estilos distintos.

Ambos siguen siendo referentes. Ambos siguen influyendo. Pero su relación ya no es la misma. Y aunque hubo disculpas, la rivalidad que marcó una época sigue presente en cada declaración, en cada programa y en cada conversación del público.