La nueva moneda de 10 pesos estrena materiales: así se ve y estos son sus cambios

La nueva moneda de 10 pesos estrena materiales que la hacen más resistente al desgaste, y en esta toma así se ve y estos son sus cambios en el grabado perimetral y la tonalidad del centro.

Para que el dinero que usamos todos los días llegue a nuestras manos, hay todo un proceso detrás y, con esto en mente, la Secretaría de Hacienda anunció la composición de la nueva moneda de 10 pesos para que fabricar cada pieza le salga más barato y, al mismo tiempo, sea más complicado que alguien intente falsificarla.

Lo primero que hay que saber es que, por fuera, la moneda sigue siendo la misma que ya conocemos, pues mantiene el Escudo Nacional de un lado y la Piedra del Sol con su máscara de fuego del otro.

La nueva moneda de 10 pesos estrena materiales con un centro de alpaca plateada y un anillo de acero inoxidable; en esta imagen así se ve y estos son sus cambios más notorios en el brillo y el relieve. Ampliar

Para el centro de la moneda, ahora se emplea una estructura de alpaca plateada compuesta por un 65% de cobre, un 20% de níquel y un 15% de zinc. A esto se le añade un núcleo de acero recubierto, que está fabricado principalmente con una base de hierro, carbono, manganeso, fósforo y azufre, dejando apenas una capa exterior de níquel para mantener el brillo… cuando es nueva.

En cuanto al anillo dorado que rodea la moneda, la fabricación ahora será de bronce-aluminio o un acero recubierto de bronce. Al jugar con estos metales, la Casa de Moneda busca que sea igual de resistente y pese prácticamente lo mismo, pero logrando abaratar el costo de producción.

¿Qué pasará con tus monedas de 10 pesos?

Las monedas de 10 pesos que ya tienes en la cartera no pierden ni un centavo de su valor. Ambas van a convivir en el mercado, y las piezas antiguas se irán retirando poco a poco, pero aún podrás seguir pagando con ellas.

