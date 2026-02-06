El SAT tiene una cartera “impagable”: 2 de cada 3 pesos están atrapados en juicios fiscales

El fisco enfrenta un reto monumental de cobranza: dos de cada tres pesos de esta deuda se encuentran "controvertidos" en juicios o instancias administrativas. / FJZEA

Durante el 2025 los adeudos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a los contribuyentes aumentaron en 269 mil 973.9 millones de pesos, informó el organismo fiscalizador.

Por su partes, la Secretaría de Hacienda reportó que en el último año la cartera total de créditos fiscales alcanzó 3 billones 124 mil 422.6 millones de pesos, prácticamente un tercio del gasto público del año pasado.

Una cultura contributiva sin privilegios y con piso parejo fortalece la redistribución de la riqueza en favor de la justicia social y el bienestar colectivo.



El cumplimiento fiscal permite impulsar obras, servicios y programas que benefician a todas y todos los mexicanos. pic.twitter.com/hfCy6S4LBl — SATMX (@SATMX) February 6, 2026

¿Cómo se determinan los adeudos fiscales?

Éstos, son adeudos que el SAT reclama a los contribuyentes. El organismo detalla que ésta es una cantidad determinada cuando el monto de las deducciones es mayor a los ingresos gravados en el ejercicio de que se trate.

Hasta el cierre del 2025, los adeudos fiscales superaron por primera vez 3 billones de pesos, un billón 192 mil 147.1 millones de pesos corresponde a grandes contribuyentes, empresas o personas que tienen ingresos por más de mil 500 millones de pesos al año, mientras otro billón 932 mil 275.4 millones de pesos corresponde al resto de causantes.

¿En qué sectores se concentran los adeudos?

En un comunicado, el SAT detalló que por sectores los adeudos son los siguientes:

Servicios profesionales, científicos y técnicos. Fue en el que hay detectados una mayor cantidad de adeudos, con 439 mil 473.2 millones de pesos Manufactureras, con 457 mil 298 millones de pesos. Comercio al por mayor, con 339 mil 30.1 millones. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, con 29 mil 305.6 millones de pesos. Construcción, con 268 mil 533 millones de pesos.

El organismo apuntó que dos de cada tres pesos en la cartera del SAT, más de 2 billones 28 mil 647.2 millones, están controvertidos ya sea en un juicio fiscal o en una instancia administrativa previa. Esto quiere decir que de momento no se pueden cobrar.

