Congreso de la Ciudad de México aprueba licencia a alcaldesa de Xochimilco

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la licencia solicitada por la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, para ausentarse del cargo por un periodo mayor a 15 días.

Durante su ausencia, Aureliano De Gyves Montes, director general de Participación Ciudadana, asumirá como encargado del despacho en la demarcación.

La funcionaria solicitó la licencia luego de haber dado a luz recientemente a su segundo hijo, por lo que el trámite se formalizó ante el Poder Legislativo local como parte de su licencia por maternidad.

¿Por qué no asumieron otros directores generales?

De acuerdo con lo informado por la propia alcaldesa, no entraron al relevo el director general de Gobierno, Javier Nieto de la Torre; la directora general de Asuntos Jurídicos, Carolina Hernández Luna; ni el director general de Administración, Javier Pineda, pese a ser los funcionarios de mayor rango en la alcaldía.

Camacho Bastida explicó que “existe una declinación expresa de los titulares” de esas áreas para ocupar el cargo de manera interina.

¿Cuándo regresará la alcaldesa de Xochimilco?

Se prevé que la alcaldesa de Xochimilco retome sus actividades el próximo 20 de febrero, una vez concluido el periodo de licencia autorizado por el Congreso local.

¿Quién es Aureliano De Gyves Montes?

Aureliano De Gyves Montes ha trabajado para el Partido del Trabajo en la Ciudad de México. En el portal de Transparencia no aparece su currículum, aunque se señala que cuenta con estudios de Historia en la UNAM y que ha realizado trabajo territorial para dicho partido.

Además, fue integrante del equipo de Circe Camacho Bastida durante su etapa como diputada en el Congreso de la Ciudad de México.

