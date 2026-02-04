Brugada rechaza pacto de silencio con medios y acusa desinformación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó que haya pedido un acuerdo con los medios de comunicación para “bajarle” a la nota roja.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las alcaldías más inseguras de la CDMX de acuerdo a censo del INEGI

¿Qué respondió ante los señalamientos de un pacto de silencio?

Dijo que son mentiras que haya pedido un pacto de silencio o acciones de censura en contra de algún periodista o medio.

“Ni pacto de silencio ni censura; son mentiras”. En la Ciudad de México hay plenas libertades y derechos para el ejercicio periodístico, afirmó.

La aclaración viene luego de que desde el año pasado, en varias ocasiones ha criticado a los medios de información por destacar la llamada nota roja y responsabilizarlos de que por ese motivo no “baja la percepción de inseguridad” y plantear un acuerdo para “bajarle” a la nota roja.

¿Qué planteó sobre el papel de los medios de comunicación?

Pese a ello, la mandataria insistió en que es necesario abrir un debate sobre la labor social de los medios de comunicación .

Antes de iniciar su discurso en un evento en el embarcadero de Cuemanco aclaró:

“Ni pacto de silencio ni censura y son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación que han dicho que expresé, y que pedí un pacto de silencio ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo. En ningún momento hablamos de eso. Si necesitamos un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodística y también sobre la relación entre los medios y el gobierno”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

En la Ciudad de México recuperamos la dignidad de nuestra riqueza milenaria.



Por ello realizaremos una inversión de 89 mdp para la rehabilitación total del embarcadero de Cuemanco con infraestructura verde como ecotecnologías de captación, tratamiento y reúso de agua pluvial. pic.twitter.com/tyVRqH11C4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026

Agregó que en la capital hay plenas libertades y derechos; no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría.

Brugada señaló que es de todos conocidos que hay “algunos” medios de comunicación que no están a favor de la auto llamada cuarta transformación e, indicó, eso es legítimo.

La jefa de gobierno de la CDMX puntualizó que es cierto que algunos medios de comunicación no están de acuerdo con los gobiernos de la transformación y eso es legítimo, ”lo que no es legítimo es mentir, es desinformar como cuando se dice que yo pedí un pacto de silencio”, concluyó.

#EnVivo ▶️ Acompáñame al evento de rehabilitación del Embarcadero Cuemanco. https://t.co/kWxHYj3NPx — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información