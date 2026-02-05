Camioneta se incendia en Periférico: Bomberos de la CDMX reporta caos vial y saldo blanco
Durante las labores de emergencia, se implementaron cierres parciales en el Segundo Piso del Periférico, lo que generó fuerte carga vehicular
Un incendio vehicular registrado este jueves 5 de febrero en el Segundo Piso del Periférico provocó caos vial en la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas, confirmaron autoridades capitalinas.
El siniestro ocurrió a la altura de Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una camioneta comenzó a arder mientras circulaba por la vialidad elevada. De inmediato, automovilistas alertaron a los servicios de emergencia.
¿Qué pasó en el Segundo Piso del Periférico hoy 5 de febrero?
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil, acudieron al sitio para controlar el incendio.
Los bomberos lograron sofocar las llamas y la camioneta resultó totalmente calcinada. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, ya que el conductor logró descender del vehículo a tiempo.
Caos vial y recomendaciones a automovilistas
El incidente provocó importantes afectaciones al tránsito, con filas de automóviles y retrasos para quienes circulaban por la zona. La SSC recomendó a los conductores utilizar vías alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales de tránsito.
Horas después, la vialidad fue reabierta de manera gradual, una vez que el vehículo fue retirado y se verificaron las condiciones de seguridad en el lugar.
Autoridades reiteraron el llamado a dar mantenimiento preventivo a los vehículos, ya que fallas mecánicas o eléctricas suelen ser una de las principales causas de incendios automotores.