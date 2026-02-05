Camioneta se incendia en Periférico: Bomberos de la CDMX reporta caos vial y saldo blanco

El incendio de una camioneta en el Segundo Piso del Periférico provocó carga vehicular. X

Un incendio vehicular registrado este jueves 5 de febrero en el Segundo Piso del Periférico provocó caos vial en la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas, confirmaron autoridades capitalinas.

El siniestro ocurrió a la altura de Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una camioneta comenzó a arder mientras circulaba por la vialidad elevada. De inmediato, automovilistas alertaron a los servicios de emergencia.

El incendio de una camioneta en el Segundo Piso del Periférico provocó carga vehicular rumbo al sur. pic.twitter.com/zuRNcXGAos — Franc (@paco__miranda) February 6, 2026

¿Qué pasó en el Segundo Piso del Periférico hoy 5 de febrero?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil, acudieron al sitio para controlar el incendio.

Los bomberos lograron sofocar las llamas y la camioneta resultó totalmente calcinada. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, ya que el conductor logró descender del vehículo a tiempo.

Durante las labores de atención, se implementaron cierres parciales en el Segundo Piso del Periférico, lo que generó fuerte carga vehicular con dirección al sur.

Se incendia coche en segundo piso de periférico, dirección sur, a la altura de la ex feria de Chapultepec. pic.twitter.com/dZdgQhtShy — Sharztak (@dileshajim) February 5, 2026

Caos vial y recomendaciones a automovilistas

El incidente provocó importantes afectaciones al tránsito, con filas de automóviles y retrasos para quienes circulaban por la zona. La SSC recomendó a los conductores utilizar vías alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales de tránsito.

Horas después, la vialidad fue reabierta de manera gradual, una vez que el vehículo fue retirado y se verificaron las condiciones de seguridad en el lugar.

Autoridades reiteraron el llamado a dar mantenimiento preventivo a los vehículos, ya que fallas mecánicas o eléctricas suelen ser una de las principales causas de incendios automotores.