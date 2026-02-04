Rescatan a seis perros víctimas de maltrato animal en el Estado de México

Seis ejemplares caninos fueron recuperados por autoridades del Edomex, al ser víctimas de maltrato.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), rescató a seis caninos presuntamente víctimas de maltrato animal Edomex, durante un operativo realizado en un inmueble del municipio.

Derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Fiscalía, con apoyo de la CEPANAF, llevaron a cabo una técnica de investigación de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Arbolada, donde fueron localizados varios ejemplares en condiciones de hacinamiento.

¿En qué condiciones fueron encontrados los caninos?

De acuerdo con las autoridades, los animales se encontraban en un entorno insalubre, con poca ventilación, sin acceso suficiente a alimento ni agua, además de carecer de espacios adecuados para su resguardo.

Durante la diligencia estuvo presente un médico veterinario, quien determinó que, debido a las condiciones en las que se encontraban los caninos, era necesario ponerlos bajo resguardo de la CEPANAF para su atención y protección.

¿Qué pasará con el inmueble y la investigación?

Tras el rescate, el inmueble fue asegurado con el objetivo de preservar las condiciones en las que fueron localizados los animales, mientras continúan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por el presunto delito de maltrato animal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad o abuso contra los animales, ya que estas acciones permiten activar protocolos de rescate y protección.

