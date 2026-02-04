Lanzamiento del nanosatélite mexicano de la UPAEP; ¿Por qué es un acontecimiento histórico?

La ciencia espacial mexicana vuelve a dar de qué hablar con el satélite mexicano UPAEP, un proyecto que pone a nuestro país en la mira internacional por su innovación y potencial para proteger a la población. Este lanzamiento representa una nueva etapa en la participación de México en misiones espaciales, y está basado en talento joven y tecnología de punta.

¿Cuándo se lanzó el nanosatélite de la UPAEP?

El nanosatélite conocido como Gxiba-1 fue enviado al espacio el 25 de octubre de 2025, a bordo del cohete japonés H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón. Llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde fue instalado y preparado para su despliegue orbital.

¿Por qué es tan importante este lanzamiento?

Este hito tiene un valor especial para México, ya que el Gxiba-1 es el segundo nanosatélite mexicano desarrollado en su totalidad por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) que logra colocarse en órbita desde la EEI, continuando la trayectoria iniciada con el AztechSat-1.

Además, este proyecto demuestra que las universidades mexicanas pueden liderar investigaciones aeroespaciales con impacto real. Gracias al trabajo de decenas de estudiantes y profesores de UPAEP, México reafirma su presencia en el desarrollo tecnológico espacial, abriendo oportunidades para futuras misiones y colaboraciones internacionales.

Lanzamiento de nanosatélite UPAEP / Sergio Bonilla

¿Para qué se lanzó el nanosatélite?

El objetivo principal de este satélite es monitorear volcanes activos mexicanos desde el espacio, con especial atención en el Popocatépetl y otros volcanes de alto riesgo. Equipado con cámaras y sistemas de comunicación, el Gxiba-1 tomará imágenes que ayudarán a analizar la dispersión de cenizas volcánicas y otros datos climáticos.

La información recabada podrá ser compartida con organismos como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), lo que fortalecerá los sistemas de alerta temprana y protección civil en nuestro país.

¿Qué significa esto para México?

Que el Satélite mexicano UPAEP no solo es símbolo de orgullo nacional, sino también una herramienta con potencial real para preservar la seguridad y la vida de comunidades cercanas a zonas volcánicas, además de impulsar la formación de nuevos científicos e ingenieros mexicanos.

