La tormenta solar más intensa desde 2003 impacta la Tierra y activa alertas de clima espacial

La Tierra atraviesa en estos momentos una tormenta solar de alta intensidad, considerada por organismos científicos como la más potente registrada desde 2003, año en el que se produjeron las llamadas tormentas solares de Halloween, uno de los episodios más extremos de la era moderna.

La información ha sido confirmada por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) (SWPC, por sus siglas en inglés), organismo oficial de Estados Unidos encargado de monitorear la actividad solar, así como por reportes científicos difundidos por medios especializados como Space.com y Science Alert.

¿Qué ocurrió?

El fenómeno se originó tras varias eyecciones de masa coronal (CME) y llamaradas solares de alta energía, expulsadas desde la superficie del Sol a gran velocidad. Estas emisiones liberan partículas cargadas que, al interactuar con el campo magnético terrestre, provocan perturbaciones conocidas como tormentas geomagnéticas y de radiación solar.

De acuerdo con la NOAA, el evento alcanzó nivel S4 en la escala de tormentas de radiación solar, que va de S1 a S5, lo que lo coloca en la categoría de severo y lo convierte en el episodio de este tipo más intenso observado en más de dos décadas.

¿Por qué se compara con 2003?

La última vez que se registraron tormentas solares de esta magnitud fue en octubre y noviembre de 2003, cuando una serie de explosiones solares provocó interrupciones en comunicaciones, afectaciones a satélites y fallas en redes eléctricas en distintas regiones del mundo.

Si bien los especialistas señalan que el evento actual no supera los picos máximos de 2003, sí representa el episodio más fuerte desde entonces, tanto por la intensidad de la radiación como por la velocidad con la que las partículas solares alcanzaron la Tierra.

Efectos observados y posibles impactos

Las agencias de clima espacial han advertido sobre posibles interferencias temporales en:

Comunicaciones por radio de alta frecuencia

Sistemas de navegación GPS

Operación de satélites

Rutas aéreas cercanas a los polos

Asimismo, se han reportado auroras boreales visibles en latitudes inusualmente bajas, un efecto común durante tormentas geomagnéticas intensas.

Los expertos coinciden en que no existe riesgo directo para la población en tierra, ya que la atmósfera y el campo magnético terrestre actúan como escudos naturales. Los principales sectores bajo vigilancia son el aeroespacial, telecomunicaciones y navegación satelital.

Monitoreo permanente

La NOAA, junto con agencias espaciales y observatorios solares internacionales, mantiene un seguimiento en tiempo real del evento para evaluar su evolución y posibles repercusiones adicionales en los próximos días.

Este episodio se enmarca dentro del actual máximo del ciclo solar 25, una fase de mayor actividad del Sol que los científicos anticiparon desde hace varios años y que seguirá generando fenómenos de este tipo de forma intermitente.