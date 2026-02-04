Clara Brugada y la prensa: Artículo 19 acusa una “normalización de la violencia”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Leopoldo Maldonado, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19

El director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, lanzó una dura crítica contra las recientes declaraciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificándolas como un eco de las tácticas de administraciones pasadas que buscan estigmatizar al periodismo.

Para el activista, estas posturas refuerzan un clima de agresión contra el ejercicio periodístico en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra bajo constante amenaza.

¿Por qué preocupa el discurso oficial hacia los medios?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Maldonado señaló que es preocupante cómo el oficialismo se siente con la autoridad moral de decidir qué es verdad y qué es mentira.

Mencionó que herramientas como el “detector de mentiras” o las descalificaciones de distintos gobernadores contribuyen a un entorno donde se intenta imponer un criterio de “decencia” o “decoro” a los medios, ignorando que estos gozan de una libertad editorial garantizada por la Constitución y los tratados internacionales.

Lo más grave de esta situación es la normalización de la violencia discursiva y la censura judicial, indicó.

¿Cómo impacta esta narrativa en la democracia?

Maldonado advirtió que este fenómeno es similar a la analogía de la “rana en el caldero”: la democracia se debilita gradualmente mientras la sociedad se acostumbra a conductas antidemocráticas que hoy ya parecen parte del día a día de la política.

