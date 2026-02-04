ChatGPT falla por segundo día consecutivo: reportes globales de interrupciones en el servicio

Por segundo día seguido, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, desarrollada por OpenAI, experimentó fallas que afectaron a miles de usuarios a nivel mundial, reportaron usuarios y más tarde fue replicado por medios de comunicación.

El problema se presentó este miércoles 4 de febrero de 2026, con reportes de errores en el servicio desde aproximadamente las 11:00 horas, un patrón similar al registrado el martes 3 de febrero cuando ya se habían detectado interrupciones previas.

Usuarios en redes sociales compartieron capturas y comentarios indicando que, al intentar usar el chatbot, la aplicación respondía con el mensaje:

“Hmmm… parece que algo ha salido mal.”

Esta falla impidió realizar consultas o tareas habituales, y generó que en plataformas como X (antes Twitter) se convirtiera en tendencia la frase “ChatGPT Down” tras los reportes acumulados en dos días.

Informes independientes de portales de monitoreo de servicios digitales como Downdetector mostraron un aumento súbito en los reclamos de usuarios, tanto en la versión web como en la aplicación móvil, confirmando que la interrupción no se limitó a una región específica.

Hasta el momento en que se publicó la información, OpenAI no había emitido un comunicado oficial explicando las causas técnicas detrás de las fallas ni detallando un cronograma de recuperación, aunque diversos medios especializados señalan que problemas como saturación de servidores o trabajos de mantenimiento técnico son causas habituales de este tipo de interrupciones en servicios digitales.

Este episodio se suma a otros eventos de interrupción de ChatGPT registrados en el pasado, donde usuarios han reportado errores masivos y altos niveles de fallos en el servicio sin comunicación oficial inmediata de la empresa.

