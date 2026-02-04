Canasta Alimentaria 2026: Edomex abre registro para personas de 2 a 64 años

El Gobierno del Estado de México abrió el registro a la Canasta Alimentaria 2026, un programa social dirigido a personas de 2 a 64 años que se encuentren en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ixtapaluca.

Este apoyo forma parte de las acciones de seguridad alimentaria impulsadas por el Estado de México, con el objetivo de garantizar el acceso a productos básicos a familias con ingresos limitados, niñas, niños, personas adultas y población sin acceso a otros programas similares en Ixtapaluca.

Las autoridades estatales aclararon que el trámite es gratuito, personal y no requiere intermediarios.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Canasta Alimentaria 2026 en Ixtapaluca?

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 2 y 64 años de edad

Residir en el Estado de México

Presentar identificación oficial vigente (INE o acta de nacimiento en el caso de menores)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Formato de solicitud debidamente llenado

No recibir apoyos alimentarios similares de otros programas gubernamentales

Las autoridades pueden solicitar estudios socioeconómicos para validar la condición de vulnerabilidad.

Fechas y forma de registro al programa en 2026

El registro a la Canasta Alimentaria 2026 se realizará durante los primeros meses del año, en fechas que serán publicadas de manera escalonada por región a través de los canales oficiales del Gobierno del Edomex.

El trámite puede llevarse a cabo:

En módulos presenciales instalados en municipios

A través de plataformas digitales oficiales, cuando así se habilite

Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales, ya que no se realizan cobros ni visitas domiciliarias para el registro.

La Canasta Alimentaria busca reducir la inseguridad alimentaria y apoyar directamente a quienes más lo necesitan durante 2026.