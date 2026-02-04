Asalto en la GAM: Falsos trabajadores de limpieza someten a vecina y se meten a robar a la casa

Delincuentes simularon barrer calles en la GAM para someter a una vecina y robar su casa.

Un asalto con violencia quedó registrado en video el pasado 3 de febrero de 2026 en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de limpieza para engañar y robar a una vecina dentro de su propio domicilio.

Las imágenes muestran cómo los agresores simularon barrer la banqueta, usando escobas y chalecos similares a los del personal de servicios urbanos, con el objetivo de no levantar sospechas entre vecinos.

Falsos trabajadores de limpieza asaltan a vecina en la GAM pic.twitter.com/vqMdoKaTiW — Franc (@paco__miranda) February 4, 2026

Así operan los falsos trabajadores de limpieza en la GAM

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, los sujetos vigilan a la víctima, se acercan con el pretexto de realizar labores de limpieza y, en cuestión de segundos, la someten por la fuerza cuando abre la puerta de su casa.

Una vez dentro, los agresores amenazan a la mujer, la inmovilizan y proceden a registrar el inmueble para robar objetos de valor, antes de huir del lugar.

El modo de operación evidencia planeación previa y uso de disfraces para pasar desapercibidos en la vía pública.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Tras la difusión del video, autoridades capitalinas reiteraron el llamado a no permitir el acceso a personas desconocidas, incluso si portan uniforme, y a verificar la identidad del personal de limpieza o servicios.

Vecinos de la zona pidieron mayor vigilancia y presencia policial, mientras que el caso generó alerta entre habitantes de la GAM por el uso de identidades falsas para cometer robos violentos.

La recomendación es clara: ante cualquier situación sospechosa, llamar de inmediato al 911 y evitar confrontaciones.