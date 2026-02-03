México y Estados Unidos pactan plan técnico para la gestión del agua en el Río Bravo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informa que este nuevo plan técnico establece una ruta clara mediante mecanismos previstos en el tratado para fortalecer la administración ordenada del recurso hídrico, priorizando en todo momento el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola nacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el acuerdo como una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses.

The agreement between the United States and Mexico to address Mexico’s shortfalls of water deliveries is another example of President Trump delivering for the American people. This is a win for American farmers and ranchers, and we appreciate President @Claudiashein's consistent… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

¿Cómo beneficia este acuerdo a las relaciones diplomáticas bilaterales?

A través de una declaración conjunta con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Rubio expresó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por los constantes esfuerzos para defender las responsabilidades de México en virtud del tratado, pues esta resolución alivia las tensiones diplomáticas que habían derivado en amenazas de aranceles por parte del gobierno estadounidense.

México confirmó su disposición de suministrar un mínimo anual de 432 millones de metros cúbicos de agua, cifra sujeta a las condiciones hidrológicas de la cuenca.

La cancillería mexicana puntualizó que este compromiso reafirma la vigencia del Tratado de 1944 como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales y permite avanzar hacia una planeación con mayor responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación a largo plazo.

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Estados Unidos acuerdan un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo conforme al Tratado de 1944".https://t.co/a2TwgYFmOa pic.twitter.com/xdaDnVyMMu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 3, 2026

