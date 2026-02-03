Jóvenes Construyendo el Futuro: Cómo registrarse para recibir el apoyo de 9 mil pesos mensuales

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en una de las principales opciones para miles de jóvenes en México que buscan una primera oportunidad laboral. Esta iniciativa del Gobierno Federal no solo ofrece capacitación en centros de trabajo, también brinda un apoyo económico mensual y acceso a seguridad social.

Así que ya abrió el registro y te contamos cómo inscribirse paso a paso y requisitos para recibir el apoyo económico al momento de generar experiencia laboral.

¿Cómo registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para que puedas acceder a este programa es importante mantenerte al tanto de los requisitos necesarios para Jóvenes Construyendo el Futuro. Por lo que necesitas seguir estos pasos para que no te confundas en el proceso:

Accede a la plataforma digital

Una vez que hayas entrado, busca la sección de ‘Registro de aprendiz’ y comenzar la inscripción en línea

Llena tu información personal

Sube tus documentos de manera digital

Elige un centro de trabajo y plan de actividades y confirma tu vinculación

Recuerda que es un programa social dirigido a personas de 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, actualmente. Además, brinda un apoyo económico de $9582 mensualmente para que los y las jóvenes puedan sostener sus gastos.

¿Qué documentos se requieren para inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro se realiza en línea, a través de la plataforma oficial del programa, cuando se abren las convocatorias. Por ende es importante tener listos los siguientes documentos en formato JPG o PDF antes de comenzar:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) CURP

Comprobante de domicilio reciente (luz, agua o predial, con máximo tres meses de antigüedad)

(luz, agua o predial, con máximo tres meses de antigüedad) Fotografía tipo selfie con el rostro descubierto (en algunos casos piden que se vea tu INE en la foto, según las indicaciones de la plataforma)

Al finalizar la inscripción de Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accedieron al programa obtuvieron una constancia que puede servir como experiencia laboral para futuras oportunidades.

