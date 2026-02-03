Extraen explosivo de la I Guerra Mundial del recto de un francés en hospital de Toulouse tras alerta por bomba

Francés de 24 años fue operado de emergencia tras introducirse un obús en el recto, de 20 cm de largo, de la Primera Guerra Mundial.

Un intenso dolor rectal obligó a un joven francés de 24 años a acudir durante la madrugada del fin de semana al hospital Rangueil de Toulouse, en Francia, luego de que revelara, sin demasiados detalles, que se había introducido un objeto en la zona. Los médicos, al realizarle una intervención quirúrgica, descubrieron que se trataba de un artefacto explosivo de la Primera Guerra Mundial, un obús.

Con 20 centímetros de largo y más de tres de diámetro, el hallazgo del objeto movilizó de inmediato al equipo de artificieros, la unidad especializada en la desactivación de bombas; sin embargo, las autoridades descartaron que existiera riesgo de explosión. Aunque el escándalo no terminó ahí.

Un joven francés de 24 años se introdujo en el recto la munición de un obús de la Primera Guerra Mundial. / sedentarydrone Ampliar

De acuerdo con medios franceses como La Dépêche, un grupo de apoyo judicial abrió diligencias sobre el caso por posesión de munición de categoría A. Es decir, municiones que están prohibidas para la posesión y compra, debido a que se consideran como material de guerra o demasiado peligrosas. Por lo que el joven tendrá que explicar el origen del artefacto, el cual era utilizado para bombardeos.

Pero, según el periodista Rémi Buhagiar, la fiscalía francesa de Toulouse no iniciará ninguna investigación al respecto, ya que se trata de armamento desmilitarizado.

Aunque este tipo de incidentes no es nada común, hace un par de años, en 2022, un hombre de 88 años de Tolón también tuvo que ser atendido de emergencia debido a que llevaba un artefacto similar, aunque de menores dimensiones, también por la cavidad anal, según dio a conocer la periodista Leticia Fuentes.

