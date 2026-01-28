Reglamento motos CDMX 2026: cuánto es la multa por llevar más de 2 pasajeros

En 2026, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México es claro sobre cuántas personas pueden viajar en una motocicleta y las sanciones a las que se enfrentan quienes incumplen esa norma para garantizar seguridad vial y evitar accidentes graves en las calles de la capital.

¿Qué dice el reglamento sobre los pasajeros en motocicleta?

El Reglamento de Tránsito de CDMX establece que una motocicleta solo puede transportar el número de personas que indique su tarjeta de circulación y que esté diseñado para llevar. En la mayoría de los casos, esto significa una o dos personas: el conductor y, en su caso, un acompañante.

Aunque circular con dos personas es legal si se cumplen las condiciones de seguridad, como que exista asiento adecuado y se utilicen los equipos de protección exigidos por la ley, llevar más de dos pasajeros va en contra de lo estipulado y puede resultar en sanciones.

¿Por qué está prohibido llevar más de dos personas?

La medida busca proteger la estabilidad del vehículo y la seguridad de sus ocupantes. El exceso de peso afecta el control, la maniobrabilidad y la capacidad de frenado de la motocicleta, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Además, el reglamento exige que todos los ocupantes cuenten con equipo de protección adecuado, como casco y chaleco reflectante, según corresponda.

¿Cuánto es la multa por llevar más de dos pasajeros en la moto?

En la Ciudad de México, transportar a más pasajeros de los permitidos se considera una infracción al Reglamento de Tránsito. La multa por esta falta se calcula con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, que se ha ajustado respecto a años anteriores.

De acuerdo con interpretaciones del reglamento y ejemplos de multas por esta conducta, llevar pasajeros de más puede generar una multa de entre 5 y 10 veces la UMA vigente, lo que para el año 2026 implicaría un pago aproximado de entre:

1,170 pesos mexicanos.

2,346.20 pesos mexicanos.

Además de la sanción económica, esta infracción puede implicar puntos negativos en la licencia de conducir, lo que afecta el historial y podría dificultar otros trámites viales.

Consejos para evitar multas y sanciones

Para no ser multado por esta infracción, los motociclistas deben:

Verificar la tarjeta de circulación para saber cuántos pasajeros pueden llevar legalmente.

Asegurarse de que la moto está diseñada para dos ocupantes.

Usar cascos y equipo de protección para conductor y acompañante.

Cumplir con todos los requisitos de documentación y seguro obligatorios.

Respetar estas normas no solo evita multas, también reduce el riesgo de accidentes graves y contribuye a una movilidad más segura en la capital.