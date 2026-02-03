De los cajeros al transporte: Los espacios públicos donde los mexicanos se sienten más inseguros

Los cajeros automáticos son el lugar que la mayoría de las y los mexicanos asocia con una mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada en enero de 2026, siete de cada diez personas temen por su integridad en estos sitios. Exactamente, el 72.3% de la población, lo que colocó a dichas zonas como el espacio físico específico con el sentimiento de vulnerabilidad más alto al cierre de 2025. Es decir, para la mayoría, ir a sacar dinero se ha convertido en una actividad que no puede tomarte más de 2 minutos, entrar y salir.

Esta sensación de riesgo también se manifestó al caminar por las calles o usar el transporte público con un 64.9%; de igual forma, los viajes en carretera registraron un nivel de desconfianza del 58.9% y los bancos del 54.8%.

Percepción de Inseguridad por espacio físico específico: ENSU del INEGI enero 2026. Ampliar

Sin embargo, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacan que son las mujeres quienes más padecen esta percepción de inseguridad en comparación con los hombres. No importa si es en el mercado, un parque o incluso dentro de su propio carro; el 78.3% de las mexicanas se sienten vulnerables en estos espacios públicos.

Cifra que es notablemente más alta que la de los varones, donde el 65.5% también expresó su temor, siendo la experiencia de vivir en la ciudad mucho más complicada para ellas. Por ejemplo, mientras un hombre puede caminar por la calle, o donde sea, con cierta calma, casi 8 de cada 10 mujeres lo hacen cuidando quién viene detrás o evitando las zonas con poca iluminación.

Este fenómeno varía según el área urbana porque en ciudades como Uruapan, Michoacán, el número alcanzó el 88.7%, seguida por Culiacán, Sinaloa, con un 88.1% y Ecatepec en el Estado de México con 88%, aunque también hay tendencias al alza en otras partes del país y muy pocas a la baja, según el levantamiento realizado por el INEGI entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025, cuyas cifras serán actualizadas hasta abril de este año.

