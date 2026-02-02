¡Toma precauciones! Autopista del Sol y federal a Acapulco permanecen bloqueadas ciudadanos rechazan policías comunitarios
Transportistas, ciudadanos y comerciantes de la Costa Chica exigen diálogo con la presidenta Sheinbaum, rechazan a policías comunitarios con bloqueo en la Autopista del Sol.
Este lunes en pleno puente conmemorativo de la Carta Magna a conmemorarse el próximo 5 de febrero, transportistas, comerciantes y ciudadanos se unieron para manifestarse con bloqueos en Guerrero en la Autopista del Sol y la Carretera Federal a Acapulco, Guerrero a fin de manifestar su inconformidad por la presencia de policías comunitarios en la Costa Chica, a quienes señalan como perpetradores de delitos como extorsión.
TE PUEDE INTERESAR: Confirman captura de “La Vara”, presunto líder de Los Acapulco en Cuautla
¿En qué municipios se concentra el conflicto por policías comunitarios?
El conflicto entre elementos de seguridad y ciudadanos se aloja principalmente en los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco que demandan la expulsión por fuerzas federales de los grupos de guardias comunitarias a los que señalan de actuar en coordinación con células delictivas.
TE PUEDE INTERESAR: México registró más de 4 mil 700 atrocidades con extrema violencia en 2025; Sinaloa y Guanajuato encabezan la lista
¿Qué exigen los manifestantes a las autoridades federales?
Los inconformes solicitan la intervención de las autoridades federales para retirar a estos grupos de las zonas señaladas, al considerar que su presencia afecta la seguridad y las actividades económicas en la región.