¡Toma precauciones! Autopista del Sol y federal a Acapulco permanecen bloqueadas ciudadanos rechazan policías comunitarios

Este lunes en pleno puente conmemorativo de la Carta Magna a conmemorarse el próximo 5 de febrero, transportistas, comerciantes y ciudadanos se unieron para manifestarse con bloqueos en Guerrero en la Autopista del Sol y la Carretera Federal a Acapulco, Guerrero a fin de manifestar su inconformidad por la presencia de policías comunitarios en la Costa Chica, a quienes señalan como perpetradores de delitos como extorsión.

¿En qué municipios se concentra el conflicto por policías comunitarios?

El conflicto entre elementos de seguridad y ciudadanos se aloja principalmente en los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco que demandan la expulsión por fuerzas federales de los grupos de guardias comunitarias a los que señalan de actuar en coordinación con células delictivas.

¿Qué exigen los manifestantes a las autoridades federales?

Los inconformes solicitan la intervención de las autoridades federales para retirar a estos grupos de las zonas señaladas, al considerar que su presencia afecta la seguridad y las actividades económicas en la región.

