Army BTS México denuncia fallas de Ticketmaster y exige cambios en regulaciones

Sorprende que las Army han cambiado lo que otros fandom y otras generaciones simplemente hemos aceptado, afirma Claudio Flores Thomas consultor en comunicación

“No estamos pidiendo más fechas para que BTS esté aquí, no queremos politizar nos organizamos por las fallas en las regulaciones, por eso nos fuimos directamente a Profeco, se politizó, que bueno que la presidenta habló de ello, pero no nos sirve tener más fechas si Ticketmaster va a estar al frente y vuelva a pasar lo que pasó“, afirmó Fernanda Rangel, integrante del Army BTS méxico de Guadalajara en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

¿Por qué Army decidió confrontar a Ticketmaster?

La batalla con TicketmasterLo que hicimos fue exhibir las fallas en el monopolio de las boleteras, antes de nosotros ha habido muchas quejas, no somos las únicas, se han quejado de Ticketmaster, pero exhibimos lo que sucede las fallas estructurales y de regulación a las boleteras en México.

¿Qué representa este movimiento en el activismo digital?

Por su parte, Claudio Flores Thomas, consultor en comunicación CEO de Altazorintelligence, compartió su análisis de las narrativas e historias, sobre las Army y destacó “!lo que ocurre es un evento que ilustra el activismo digital efectivo, no es solo un grupo de fan pidiendo un concierto las Army son una comunidad transnacional que utiliza herramientas de presión legal, diplomática y sobre todo de guerrilla digital para modificar la realidad de distintas cosas”.

Muestra de ellos dijo son las Army en Perú limpiando y sembrando arbolitos, y las mexicanas enfrascándose en este reto contra Ocesa y Ticketmaster para hacerlas más transparentes.

Resaltó que “hay un cambio de las Army frente a otros fandom para activarse, si van o no a acosar, si van o no a comprar en reventa”, por ejemplo dijo, sorprende su capacidad de oponerse a lo que otras generaciones hemos aceptado como única opción. “ellas quieren ser tomadas en cuenta”.

“Es una belleza espectacular la que tuvieron contra la reventareventa al revelar información de los revendedores e inscribirlos en telemarketing educativo”.

¿Cómo se organiza Army ante la llegada de BTS?

Fernanda recordó que Army nace unos meses después del lanzamiento de BTS, un 9 de julio de 2013 en apoyo a una banda musical coreana “a pesar de que no podíamos entender su idioma conectar con la cultura, pensamientos y letras de sus canciones que hablan de cosas como identidad, fracaso, amor propio, nace el amor por un grupo que nos ha llevado a las noticias internacionales”.

Compartió que BTS conectó desde su inicio con videos en vivo con sus fans, lo que los hizo conocidos internacionalmente y la conexión fue mayor al conocer sus canciones y sus letras que junto con su vulnerabilidad hicieron que naciera la empatía con las Army, quienes han sido muy combativas, viendo siempre los derechos propios y de los demás con un activismo que incluso ha llegado a duplicar las donaciones que BTS hacen a causas sociales.

Ahora, ante la próxima llegada del grupo de K-pop, BTS,

Estamos preparándonos para que no haya acoso vamos a hacer una fila morada para que puedan pasar” pero hizo el llamado a no asistir a recibirlos al aeropuerto “podría ser peligroso para ellos y para toda la gente”. — Compartió Fernanda Rangel desde Guadalajara.

