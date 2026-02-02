Día de la Candelaria dejará derrama de más de mil 500 millones en CDMX
La celebración del Día de la Candelaria generará una derrama económica estimada en mil 538 millones de pesos en la Ciudad de México durante 2026, de acuerdo con COPARMEX CDMX.
¿Qué sectores se verán beneficiados por esta celebración?
El organismo local apuntó que aunque en gran medida los beneficios de esta fecha se quedan en el comercio informal, hay un buen número de negocios formales establecidos que son impactados positivamente, pues además 10 mil 279 dedicados a la venta de tamales, atole y pan resultarán beneficiados.
¿Cuántos establecimientos participan en la cadena productiva del tamal?
Tan solo en la capital del país existen 447 establecimientos fijos dedicados a la venta de tamales y atole. A ello se suman 6 mil 110 negocios dedicados a la venta de nixtamal, insumo fundamental para la elaboración de tamales y pilar de una cadena productiva con profundas raíces tradicionales, de igual forma se unen a esta línea de valor las 3 mil 722 panaderías que ofrecen complementos a la ingesta del tamal, como pan dulce y bolillos.
COPARMEX CDMX destaca que estas actividades no solo impulsan el consumo, sino que también generan ingresos directos para micro y pequeños negocios, muchos de ellos de carácter familiar, que encuentran en esta temporada un respiro económico y una oportunidad para sostener el empleo local.
La confederación reitera su compromiso de visibilizar la importancia de las economías locales, promover condiciones que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, y seguir impulsando políticas que reconozcan el valor económico y social de las tradiciones que dan vida a la Ciudad de México.