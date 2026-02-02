Día de la Candelaria dejará derrama de más de mil 500 millones en CDMX

La tradición católica del Día de la Candelaria continúa vigente hasta nuestros días, impulsando también el comercio en la CDMX y los estados de la República.

Con motivo de los festejos relacionados a la celebración del Día de la Candelaria en la Ciudad de México se producirá una derrama económica de mil 538 millones de pesos en 2026, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX CDMX).

¿Qué sectores se verán beneficiados por esta celebración?

El organismo local apuntó que aunque en gran medida los beneficios de esta fecha se quedan en el comercio informal, hay un buen número de negocios formales establecidos que son impactados positivamente, pues además 10 mil 279 dedicados a la venta de tamales, atole y pan resultarán beneficiados.

La venta de ropa para el Niño Dios es otro de los comercios que ve incremetnadas sus ventas con la llegada del 2 de febrero, Día de la Candelaria. Ampliar

¿Cuántos establecimientos participan en la cadena productiva del tamal?

Tan solo en la capital del país existen 447 establecimientos fijos dedicados a la venta de tamales y atole. A ello se suman 6 mil 110 negocios dedicados a la venta de nixtamal, insumo fundamental para la elaboración de tamales y pilar de una cadena productiva con profundas raíces tradicionales, de igual forma se unen a esta línea de valor las 3 mil 722 panaderías que ofrecen complementos a la ingesta del tamal, como pan dulce y bolillos.

Los tamales del Día de la Candelaria, son platilo tradicional que se vende en comercio fornal e informal en la capital mexicana. Ampliar

COPARMEX CDMX destaca que estas actividades no solo impulsan el consumo, sino que también generan ingresos directos para micro y pequeños negocios, muchos de ellos de carácter familiar, que encuentran en esta temporada un respiro económico y una oportunidad para sostener el empleo local.

La confederación reitera su compromiso de visibilizar la importancia de las economías locales, promover condiciones que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, y seguir impulsando políticas que reconozcan el valor económico y social de las tradiciones que dan vida a la Ciudad de México.

