La posible razón detrás de la ruptura creativa de los hermanos Safdie

Durante años, la alianza creativa de Josh y Benny Safdie fue en su momento una de las más celebradas del cine independiente estadounidense. Juntos filmaron títulos ahora de culto como "Good Time" y "Uncut Gems", redefiniendo el cine de tensión contemporáneo. Sin embargo desde 2023, los hermanos dejaron de trabajar juntos abruptamente , una separación que ha dado pie a múltiples especulaciones dentro de la industria.

Ampliar

El incidente durante Good Time

De acuerdo exclusivamente con un reportaje publicado por Page Six, el origen del distanciamiento entre los Safdie estaría vinculado a un incidente ocurrido durante el rodaje de Good Time en 2017.

Según el medio Page Six, durante la filmación en Nueva York se habría rodado una escena posteriormente eliminada en la que participó una actriz de 17 años interpretando a una trabajadora sexual, junto al actor Buddy Duress, un actor no profesional con antecedentes penales recién liberado de encarcelamiento. Esto era común para los directores ya que buscaban conseguir cierto grado de realismo en sus filmes.

Con Josh Safdie supervisando la escena desde un monitor y Benny Safdie a cargo del sonido, fuentes citadas por Page Six aseguran que Duress se habría desnudado y realizado una proposición sexual explícita a una menor mientras las cámaras continuaban grabando, mientras esté se mostraba visiblemente intoxicado. Varias fuentes anónimas en el set indican que Josh, director de facto en el set se habría enterado de la edad de la actriz solo después de filmada la escena, cuando la joven comenzó a mostrar signos de trauma. “Cualquier director que hubiera visto eso debería haber gritado ‘¡Corten!’ y detenido la escena, pero Josh dejó que continuara”, dijo un testigo al medio.

Ampliar

El incidente, que supuestamente habría violado las normas del Sindicato de Actores (SAG) diseñadas para proteger a los menores de condiciones de trabajo dañinas o explotadoras. Page Six también señala que la actriz afirmó no haber sido informada previamente de que la escena implicaría desnudez.

El mismo medio sostiene que dicha secuencia nunca fue incluida en el montaje final y que los directores habrían argumentado “razones creativas” para su eliminación antes del estreno de la película en el Festival de Cannes de 2017.

Ampliar

El caso también quedó marcado por el destino de Buddy Duress, quien falleció en noviembre de 2023, un hecho confirmado públicamente, poniendo un cierre trágico a una trayectoria personal y profesional atravesada por problemas de adicción y conflictos legales.

La desastrosa disolución de Bear-Mclard y los Safdie

Años después, el tema volvió a circular en el ámbito mediático en el contexto del divorcio entre el productor del duo de hermanos, Sebastian Bear-McClard y la actriz Emily Ratajkowski. Según un reporte de Variety, ciertos documentos judiciales y testimonios relacionados con ese proceso reavivaron conversaciones internas en la industria sobre el rodaje de "Good Time", además de las múltiples acusaciones de conductas inapropiadas de parte de McClard con otras mujeres. Variety señala que este contexto habría sido clave para que Benny Safdie tomara conocimiento de la gravedad de las acusaciones ya que estas les fueron ocultas por su hermano , lo que siempre según fuentes citadas por el medio habría profundizado la ruptura con su hermano.

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 08: Director Sebastian Bear-McClard (L) and director Joshua Safdie attend the photo call for "71'", "Wild Tales" and "Reality" during AFI FEST 2014 presented by Audi at TCL Chinese 6 Theatres on November 8, 2014 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images) / Alberto E. Rodriguez Ampliar

Tanto Page Six como Variety indican que Josh Safdie habría responsabilizado a Bear-McClard por la contratación de la actriz, mientras que el productor negó dicha responsabilidad y aseguró no haber estado presente durante el rodaje de la escena en cuestión.

Pese a las tensiones, los hermanos continuaron colaborando durante un tiempo y llegaron a iniciar la preproducción de un proyecto para Netflix protagonizado por Adam Sandler y Ben Affleck, el cual finalmente fue cancelado en 2023. Poco después, cada uno siguió su camino profesional por separado.

Ampliar

La competencia entre los hermanos

Josh Safdie dirigió Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, mientras que Benny Safdie se enfocó en The Smashing Machine, con Dwayne Johnson. En entrevistas con la revista Empire, Benny ha declarado que el trabajo en solitario siempre formó parte de la dinámica entre ambos desde sus años universitarios, minimizando públicamente la idea de un conflicto personal.

Ampliar

No obstante, Page Six afirma que, a pesar de coincidir recientemente en un evento social, los hermanos evitaron cualquier interacción, lo que alimentó versiones sobre un distanciamiento definitivo.

Ampliar

Hasta el momento, ni los Safdie ni Bear-McClard han emitido declaraciones públicas confirmando o desmintiendo de manera directa las acusaciones difundidas por Page Six y Variety. Así, la ruptura de una de las duplas más influyentes del cine independiente reciente permanece envuelta en escandalosos, conductas inapropiadas y nada dado por hecho.

¿Marty Supreme y sus 9 nominaciones en peligro?

La difusión de estos reportes se produce a tan solo días de que Marty Supreme fuera nominada en varias categorías de los Premios Óscar, entre ellas Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Director. La cinta ha superado los 110 millones de dólares en la taquilla internacional y se perfilaba como la producción más exitosa en la historia del estudio A24. En este contexto, parte del público ha comenzado a manifestar su inconformidad en redes sociales, exigiendo que Josh Safdie sea excluido de la conversación durante la actual temporada de premios, así como sucedió la entrega pasada con Karla Sofia-Gascón. Estas reacciones, a diferencia de las del año pasado, se basan en información que no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas.

Más allá del ruido mediático y del impacto en la carrera de ambos cineastas, la separación de los hermanos Safdie se ha convertido en algo más que otra ruptura creativa dentro de Hollywood. A partir de los reportes el caso ha reabierto un debate más amplio sobre la ambición artística, los riesgos creativos y los límites éticos que pueden cruzarse en la búsqueda de una supuesta “verdad cinematográfica”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Kirsten Dunst arremete tras la omisión de Jesse Plemons en los Oscars