El Cura DJ en Líbano: artistas y religiosos chocan por su show en discoteca de Beirut

Un sacerdote católico convertido en DJ, Guilherme Peixoto, ha generado polémica en Líbano, luego de que sus presentaciones musicales en clubes y eventos públicos provocaran incomodidad entre autoridades religiosas, que consideran que este tipo de shows no son compatibles con el ejercicio del ministerio sacerdotal.

¿Por qué autoridades religiosas critican al cura DJ en Líbano?

El caso de Guilherme Peixoto ha llamado la atención tanto dentro como fuera del país, al abrir un debate sobre los límites entre la fe, la cultura juvenil y las nuevas formas de evangelización. El sacerdote, conocido por mezclar música electrónica con mensajes espirituales, ha ganado popularidad entre jóvenes, pero también ha enfrentado críticas de sectores conservadores de la Iglesia.

De acuerdo con líderes religiosos locales, el problema no es la música en sí, sino el contexto en el que se presentan estos espectáculos, especialmente cuando se realizan en discotecas o espacios asociados con el entretenimiento nocturno. Para algunos jerarcas, este tipo de actividades pueden generar confusión entre los fieles y afectar la imagen de la institución religiosa.

🔊 By day, Father Guilherme Peixoto leads Mass as a Catholic priest. By night, he spins techno beats as the DJ Priest in Beirut nightclubs. Hear his story on the Reuters World News podcast https://t.co/668esk6dJX pic.twitter.com/RxBkpYtm18 — Reuters (@Reuters) January 18, 2026

Polémica en Líbano por shows de un sacerdote en discotecas

Sin embargo, otros sectores dentro de la comunidad católica consideran que el fenómeno de Guilherme Peixoto refleja un intento por acercar la religión a nuevas generaciones, en un país marcado por tensiones políticas, económicas y sociales. Señalan que el sacerdote no ha abandonado sus funciones religiosas y que su intención es transmitir mensajes de esperanza a través de un lenguaje que los jóvenes entienden.

La controversia ha llevado a que autoridades eclesiásticas evalúen posibles restricciones a este tipo de presentaciones, aunque hasta el momento no se ha anunciado una sanción formal. El debate sigue abierto y ha generado una fuerte conversación en redes sociales y medios locales.

🇱🇧🎧 FLASH | Au Liban, une pétition a été lancée pour demander l’annulation du concert de DJ Padre Guilherme à Beyrouth, estimant que le spectacle "sape les valeurs de l’Église" et "mal représente les rituels chrétiens". (L'Orient-Le Jour) pic.twitter.com/c3dtEqo9ag — L'Écho Chrétien (@lechochretien) January 9, 2026

En el contexto del Líbano, donde la religión tiene un peso importante en la vida pública, el caso del cura DJ pone sobre la mesa una discusión más amplia: cómo adaptarse a los cambios culturales sin romper con las tradiciones. Mientras algunos piden frenar este tipo de expresiones, otros las ven como una oportunidad para renovar el vínculo entre la Iglesia y la sociedad.

Por ahora, el sacerdote continúa con sus presentaciones, aunque bajo un mayor escrutinio. El caso se ha convertido en un símbolo del choque entre lo tradicional y lo contemporáneo dentro de las instituciones religiosas.