¿Sin guardias ni seguridad? Escapan tres niñas del DIF en BCS y desatan indignación en redes
La noche de este viernes 30 de enero, la Casa Cuna Hogar de La Paz volvió a ser escenario de una fuga que pone en entredicho sus protocolos de custodia.
En La Paz, Baja California Sur, de nueva cuenta, se escaparon tres menores de edad de la Casa Cuna Hogar que tiene a su cargo el DIF Estatal y que, según las imágenes, no cuenta con mayores protocolos de seguridad e inclusive tampoco tienen un velador para vigilancia nocturna.
Esta no es la primera vez que se escapan menores de la Casa Cuna. Se tienen otros reportes de estas fugas:
- 8 de julio del 2016
- 13 de abril del 2023
- 13 de noviembre del 2024
- La más reciente ocurrida este 30 de enero del 2026, por mencionar algunas.
¿Cómo ocurrió la fuga de las menores en la Casa Cuna de La Paz?
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche del viernes cuando las menores de edad de nombre Keyra “N”, Dulce “N” y Ángeles “N” fueron captadas en un video que registró el momento exacto de su fuga en la Casa Cuna Hogar ubicada en la colonia 8 de octubre de la ciudad de La Paz.
El video inmediatamente se volvió viral en redes sociales, activando por parte de las autoridades municipales y estatales los protocolos de búsqueda inmediata, los cuales incluyen una ficha de búsqueda. Horas después, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó sobre la localización y aseguramiento de las tres menores de edad, quienes presentaron algunos golpes y raspones propios de la huida.
¿Qué cuestionamientos surgieron tras la difusión del video?
Muchos fueron los cuestionamientos de la ciudadanía en redes sociales hacia las autoridades responsables de la Casa Cuna Hogar, sobre los protocolos de seguridad que al parecer son inexistentes en el inmueble encargado de velar por el bienestar físico y mental de los menores de edad.
Hasta el momento, las autoridades del Gobierno de Baja California Sur o del DIF Estatal no han hecho comentario alguno sobre estos hechos.