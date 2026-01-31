¿Sin guardias ni seguridad? Escapan tres niñas del DIF en BCS y desatan indignación en redes

En esta Casa Cuna Hogar se han registrado al menos otras tres fugas de menores de edad

En La Paz, Baja California Sur, de nueva cuenta, se escaparon tres menores de edad de la Casa Cuna Hogar que tiene a su cargo el DIF Estatal y que, según las imágenes, no cuenta con mayores protocolos de seguridad e inclusive tampoco tienen un velador para vigilancia nocturna.

Esta no es la primera vez que se escapan menores de la Casa Cuna. Se tienen otros reportes de estas fugas:

8 de julio del 2016

13 de abril del 2023

13 de noviembre del 2024

La más reciente ocurrida este 30 de enero del 2026, por mencionar algunas.

La fuga quedó captada en un video que grabó una persona que se encontraba en el lugar Ampliar

Te podría interesar: Rescata DIF a 37 menores de albergues infantiles en Chicoloapan y Texcoco

¿Cómo ocurrió la fuga de las menores en la Casa Cuna de La Paz?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche del viernes cuando las menores de edad de nombre Keyra “N”, Dulce “N” y Ángeles “N” fueron captadas en un video que registró el momento exacto de su fuga en la Casa Cuna Hogar ubicada en la colonia 8 de octubre de la ciudad de La Paz.

El video inmediatamente se volvió viral en redes sociales, activando por parte de las autoridades municipales y estatales los protocolos de búsqueda inmediata, los cuales incluyen una ficha de búsqueda. Horas después, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó sobre la localización y aseguramiento de las tres menores de edad, quienes presentaron algunos golpes y raspones propios de la huida.

✅ Gracias a tu apoyo Keyra Yokari, Ágeles Yamileth y Dulce Milagro fueron localizad con bien. La #PGJEBCS desactiva protocolo de búsqueda. pic.twitter.com/nAww1Zoel2 — Procuraduría BCS (@PGJEBCS) January 31, 2026

También puedes leer: Cateos a Casa de las Mercedes en CDMX: buscan pruebas por trata de personas y agresión sexual

¿Qué cuestionamientos surgieron tras la difusión del video?

Muchos fueron los cuestionamientos de la ciudadanía en redes sociales hacia las autoridades responsables de la Casa Cuna Hogar, sobre los protocolos de seguridad que al parecer son inexistentes en el inmueble encargado de velar por el bienestar físico y mental de los menores de edad.

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno de Baja California Sur o del DIF Estatal no han hecho comentario alguno sobre estos hechos.

Síguenos en Google News y encuentra más información